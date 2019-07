Niederkorns Fußballer haben im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League vieles richtig gemacht. Nun kommt es zur Entscheidung.

FC Progrès ist plötzlich Favorit

Einfach nochmal genau so. Die Marschroute für den FC Progrès Niederkorn vor dem Rückspiel in der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League klingt ziemlich einfach. Doch ein Fußballspiel ist nicht wie das andere – und deshalb wird die Aufgabe am Donnerstagabend gegen den irischen Vertreter Cork City im Stade Municipal in Oberkorn (19.30 Uhr) erneut eine große Herausforderung.

„Wir müssen das Spiel genau so konzentriert angehen“, prognostiziert Niederkorns Trainer Roland Vrabec nach dem überraschenden 2:0-Auswärtserfolg im Hinspiel. Dass die Spieler von der Insel, die sich vor einer Woche im eigenen Stadion den Unmut der mehr als 3 000 Fans zugezogen hatten, nun anders auftreten werden, ist zu erwarten. Doch was hat das Team aus Luxemburg im Stadium Turner's Cross eigentlich so gut gemacht?

Allem voran fiel beim Gastspiel in Irland auf, dass sich die Mannschaft um Kapitän Thill von der gegnerischen Zweikampfhärte nicht hat beeindrucken lassen. Von Anfang an hielt der FC Progrès körperlich dagegen, was auch die insgesamt 21 begangenen Foulspiele (16 beim Gegner) belegen. „Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, waren sehr aggressiv und hatten viele Balleroberungen“, resümierte Trainer Vrabec.

Schnelles Umschaltspiel

Dies war die Basis, um im Anschluss die technischen Stärken der Spieler zur Geltung zu bringen. Die beiden Tore durch Muratovic (11.') und de Almeida (21.', Foulelfmeter) entstanden nämlich nach Ballgewinnen und schnellem Umschaltspiel. Im Stade Municipal wird diese Wachsamkeit und Robustheit erneut gefordert sein.

Matchwinner: Progrès-Torwart Sébastien Flauss pariert im Hinspiel einen Strafstoß und hält damit das 2:0 fest. Foto: INPHO/Oisin Keniry

Doch kein grandios herausgespielter Konter ist von Nutzen, wenn die Verwertung nicht stimmt. Ein weiteres bemerkenswertes Mittel zum Erfolg erschließt sich beim Blick auf die Statistik: Während die Hausherren in puncto Abschlüsse zwar mit elf zu acht die Nase vorn hatte, ging bei den Niederkornern jeder zweite Schuss aufs Tor, während Cork nur zwei Mal auf das Gehäuse von Torwart Sébastien Flauss traf. Großen Anteil daran hatte die offensive Entlastung, die de Almeida als sonstiger Alleinunterhalter im Progrès-Angriff durch Neuzugang Tekiela erhielt. Der von Dortmunds Reserve ausgeliehene Stürmer ackerte, lief Räume an und schuf damit Platz für seine Mitspieler, den diese zu nutzen wussten. „Hinspiel gewonnen, Rückspiel kommt noch“, lautete die nüchterne Analyse des Deutschen, der scheinbar genau weiß, worauf es in K.-o.-Spielen ankommt.

Doch nicht nur an vorderster Front, auch in der eigene Spielfeldhälfte überzeugten die Gäste vor einer Woche. „Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit keine richtige Chance zugelassen“, bemerkte der Trainer. Bei einem 2:0-Vorsprung wäre diese defensive Disziplin am Donnerstagabend vermutlich die halbe Miete fürs Weiterkommen. Hätte Schlussmann Flauss allerdings den zu zentral geschossenen Strafstoß von Corks Kapitän Sheppard nicht gehalten, wären die Voraussetzungen ganz andere. „Natürlich hatten wir auch Glück beim Elfmeter“, gestand Vrabec. Ein wenig davon benötigt Niederkorn im Rückspiel vermutlich erneut.

Cork braucht zwei Tore

Rechenspiele müssen die Zuschauer in Oberkorn erst bemühen, wenn die Gäste zwei Mal gejubelt haben. Wollen die ambitionierten Iren um Interimstrainer John Cotter ohne Verlängerung Weiterkommen, brauchen sie sogar mindestens drei Treffer – bei einem Vorsprung von zwei Toren. Geht es nach Vrabec, wird seine Mannschaft dies jedoch im Keim ersticken. „Wir müssen mindestens die gleiche Leistung wie im Hinspiel abrufen, um eine Runde weiter zu kommen“, betont der Trainer noch einmal.

Die irischen Medien blicken derweil mit deutlich weniger Optimismus auf die kommende Aufgabe: „Desaströser Start lässt Cork City mit einer Mammutaufgabe zurück“, schrieb beispielsweise das Portal „The 42“. Die Vorzeichen stimmen also für das nächste Fußballfest beim FC Progrès.

Progrès-Trainer Roland Vrabec verlangt von seiner Mannschaft höchste Aufmerksamkeit. Foto: INPHO/Oisin Keniry