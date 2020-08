Auf Niederkorn wartet in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League eine hohe Hürde. Fola muss nach Armenien reisen.

FC Progrès empfängt Willem II Tilburg

Joe TURMES Auf Niederkorn wartet in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League eine hohe Hürde. Fola muss nach Armenien reisen.

Der FC Progrès kennt seinen Gegner in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Niederkorn trifft in einem Heimspiel auf den niederländischen Vertreter Willem II Tilburg. Der ehemalige Nationalspieler Aurélien Joachim lief von 2012 bis 2013 für Willem II auf.

Der FC Progrès hatte in der ersten Runde Zeta aus Montenegro mit 3:0 ausgeschaltet.

F91 siegte im Elfmeterschießen

Fola muss bei Ararat-Armenia antreten. Der Verein aus Armenien war in der vergangenen Saison in der Play-off-Runde zur Europa League im Elfmeterschießen an F91 gescheitert. Die Escher hatten in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation mit 0:2 bei Sheriff Tiraspol aus Moldawien verloren, bekommen nun aber eine zweite Chance in der Europa-League-Qualifikation.

Die Begegnungen werden am 17. September ohne Zuschauer ausgetragen.

