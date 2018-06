Um Fußball-Nationalspieler Laurent Jans halten sich einige Wechselgerüchte. Nun hat die belgische Presse den FC Metz ins Spiel gebracht.

FC Metz soll Interesse an Jans haben

(DW/tof) - Um Fußball-Nationalspieler Laurent Jans gibt es wieder zahlreiche Wechselgerüchte. Glaubt man der belgischen Presse, so soll nun der FC Metz Interesse am Außenverteidiger haben, der noch bei Waasland-Beveren unter Vertrag steht. Das meldet zumindest "Het Laatste Nieuws". Metz war in der abgelaufenen Saison aus der franzsösischen Ligue 1 abgestiegen.



Schon in den vergangenen Wochen wurden Genk und Düsseldorf mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht. Jans war 2015 von Fola zu Waasland-Beveren gewechselt und entwickelte sich dort schnell zu einem der besten Spieler. Er hatte bereits angekündigt, den nächsten Schritt in seiner Karriere machen zu wollen.



Am Dienstagabend bestreitet er mit Luxemburg ein Test-Länderspiel gegen Georgien (20 Uhr im Stade Josy Barthel).