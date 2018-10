Die Auslosung der siebten Runde im französischen Pokal war aus Luxemburger Sicht interessant. Laurent Jans, Christopher Martins und Vincent Thill kennen ihre Gegner.

FC Metz klarer Favorit

Von besonderem Interesse war die Auslosung der siebten Runde im französischen Pokal für die Luxemburger Fußballfans. Immerhin befinden sich mit dem FC Metz, Pau und Troyes noch drei Mannschaften im Wettbewerb, bei denen Luxemburger Nationalspieler unter Vertrag stehen. Und nach der Ziehung lässt sich sagen: Die drei Teams sollten den Sprung in die achte Runde der Coupe de France schaffen.



In der siebten Runde greifen die Mannschaften aus der Ligue 2 erstmals ins Geschehen ein. Die regional eingeteilte Auslosung ergab dabei, dass der FC Metz eine kurze Anreise zu absolvieren hat. Es wartet nämlich eine Auswärtspartie im rund 80 km entfernten Sarreguemines auf Laurent Jans und Co. Der Tabellenführer der Ligue 2 ist beim 13. der National 3 (fünfte Liga) klar favorisiert.

Vincent Thill muss mit Pau (National) ebenfalls bei einem Fünftligisten ran. Der dribbelstarke Offensivkünstler trifft mit seinen Teamkollegen auf Les Gênets d'Anglet. Die Mannschaft von der Atlantikküste liegt in der Meisterschaft in ihrer Gruppe derzeit an Position sieben.

Die vom Papier her einfachste Aufgabe hat Christopher Martins mit Troyes (Ligue 2) zu bewältigen: Es geht in Runde sieben gegen AFC Compiègne, einen Verein aus der Régional 1, Frankreichs sechsthöchster Spielklasse.

Die Begegnungen finden am Wochenende des 17./18. Novembers statt. Die Mannschaften aus der Ligue 1 steigen erst im 1/32-Finale im Januar in den Wettbewerb ein. Zuvor steht im Dezember aber noch die achte Runde im Kalender.



Spiele mit Luxemburger Beteiligung:

Les Genêts d'Anglet (N3) - Pau (N1)

AFC Compiègne (R1) - Troyes (L2)

FC Sarreguemines (N3) - FC Metz (L2)