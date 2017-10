(bob) - Der FC Metz hat einen neuen Trainer gefunden. Nachdem der sich französische Erstligist, bei dem mit Chris Philipps und Vincent Thill zwei Nationalspieler im Kader stehen, am vergangenen Sonntag von Philippe Hinschberger getrennt hatte, wurde nun sein Nachfolger präsentiert. Frédéric Hantz soll mit den "Grenats" den Klassenerhalt schaffen.



Der 51-jährige Franzose trainierte zuletzt Montpellier und steht nun mit Metz vor einer schweren Aufgabe. Der Club belegt derzeit mit nur drei Zählern den letzten Rang der Ligue 1.

Freuen darf sich dagegen die FLF, weil Luc Holtz der Nationalmannschaft erhalten bleibt. Der Luxemburger hatte in dieser Woche erklärt, dass er sich über ein Angebot aus Metz freuen würde, letztlich haben sich die Franzosen allerdings für Hantz entschieden.

Am Sonntag trifft der FC Metz am elften Spieltag von 16 Uhr an auf Lyon.