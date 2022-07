Der Fusionsverein will mit neuem Logo und Motto einen Neustart wagen.

FC Luxembourg City zeigt sein neues Wappen

Nachdem die Mitglieder des RM Hamm Benfica sich am 10. Mai im Rahmen einer Generalversammlung auf einen neuen Vereinsnamen geeinigt hatten (FC Luxembourg City), präsentierte der Club nun auch sein neues Wappen.



Laut den Verantwortlichen sei das neue Logo nach dem Abstieg aus der BGL Ligue vergangene Saison ein wichtiger Schritt in Richtung Neuanfang. Bei der Gestaltung des Wappens finden sich Elemente, die an die Vergangenheit des Fusionsvereins erinnern, aber in ihrer Komposition zugleich eine eigenständige Zukunft des FC Luxembourg City verkörpern sollen.

Die Designer integrierten in das überwiegend in Rot und Weiß gehaltene Emblem in der Mitte die grüne Fahne des FC Hamm 37, umgeben von dem rot-weißen Karomuster des FC Mansfeldia Clausen und einer stilisierten Darstellung des Pont Viaduct darunter.

Komplettiert wird das ganze durch die Abbildung eines Fußballs als Hommage an den FC Rapid Neudorf und einem umschließenden Ring in der blauen Farbe des FC Blue Boys Mühlenbach.

Das Wappen enthält Elemente, die an die Vergangenheit des Vereins erinnern sollen. Foto: FC Luxembourg

Neben den grafischen Änderungen hat der Verein auch sein Motto angepasst, das nun lautet: „Mir aus der Stad“.

