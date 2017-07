von Paul Jaaques

Nach der 0:2-Hinspielniederlage gegen den FK Zirä aus Aserbaidschan ist die Ausgangslage für Differdingen alles andere als ideal. Die Mannschaft von Trainer Pascal Carzaniga hofft dennoch am Donnerstag ab 19 Uhr vor heimischer Kulisse das Blatt zu drehen und mit einem Kraftakt den Einzug in die nächste Runde zu bewerkstelligen.

„Wir sind über das Resultat, aber nicht über die Leistung der Mannschaft enttäuscht. In einigen Szenen fehlte uns auch einfach das nötige Quäntchen Glück. Wir werden diese Niederlage mit der erforderlichen Distanz analysieren und abhaken. Im Rückspiel setzen wir alles auf eine Karte und peilen die Wende an. Es wird schwer, aber nicht unmöglich“, blickte der Differdinger Präsident Fabrizio Bei gleich nach der Hinspielniederlage in Baku dem heutigen Rückspiel trotz der wenig verheißungsvollen Voraussetzungen optimistisch entgegen.

Der erst 2014 gegründete FK Zirä, der sich erstmals auf der internationale Bühne präsentiert, hinterließ vor Wochenfrist einen starken Eindruck. Vor allem in der Offensive wusste der Vertreter aus Aserbaidschan Akzente zu setzen. Die zur neuen Saison verpflichteten Angreifer Belfort und Gadze hielten die Differdinger Abwehr über 90 Minuten in Atem. „Dieses Duo machte uns das Leben schwer und wir müssen diesmal noch achtsamer sein. Dennoch denke ich, dass im Hinspiel ein günstigeres Resultat möglich war. Beide Gegentreffer waren in meinen Augen irregulär und in der Schlussminute scheiterte Yéyé am Außenpfosten des gegnerischen Tores. Es besteht also durchaus Hoffnung“, macht der Differdinger Trainer Carzaniga seinem Team Mut.

Differdingen braucht mindestens zwei Tore

Vor allem die Differdinger Offensivabteilung ist am Donnerstag gefordert. Im Hinspiel deckten Yéyé und Co. in der einen oder anderen Szene durchaus einige Unzulänglichkeiten in der nicht immer sattelfesten Abwehr des FK Zirä auf. „Wir müssen die gegnerische Abwehrreihe unter Druck setzten und sie zu Fehlern zwingen“, so Carzaniga, der sich noch auf keine Startformation festlegen wollte. In Baku setzte der Trainer auf die bewährten Kräfte und ließ die Neuzugänge Perez, Amri und Ikene zunächst auf der Auswechselbank. Da man auf Torejagd gehen muss, scheint der sofortige Einsatz der erfahrenen Perez und Amri durchaus realistisch.

Zudem ist Innenverteidiger Siebenaler nach seiner Sperre wieder spielberechtigt. „Wir benötigen Tore, aber wir dürfen auch nicht in Hektik verfallen. Ein Gegentreffer wäre wohl gleichbedeutend mit dem Ausscheiden und deshalb gilt es die Ruhe zu wahren. Wir müssen geduldig bleiben und uns nicht kopflos in die Offensive stürzen“, so die Marschroute des Trainers. Ein schneller Führungstreffer würde den Gastgebern in die Karten spielen.

Der Eintritt kostet zehn Euro. Studenten können das Spiel für fünf Euro verfolgen, Jugendliche und Kinder unter 16 Jahren müssen nichts zahlen.