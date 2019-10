Einfallslose Dortmunder, ein glanzloser FC Barcelona, ein bärenstarker Titelverteidiger und ein kaltschnäuziger FC Chelsea. So lassen sich die Champions-League-Partien vom Mittwochabend resümieren.

Sport 2 Min.

FC Chelsea zwingt Ajax in die Knie

Einfallslose Dortmunder, ein glanzloser FC Barcelona, ein bärenstarker Titelverteidiger und ein kaltschnäuziger FC Chelsea. So lassen sich die Champions-League-Partien vom Mittwochabend resümieren.

(jg/sid) - In den Gruppen E bis H fand am Mittwoch der dritte Spieltag in der Champions League statt. Dabei fällt eine Tatsache besonders ins Auge: Keine Mannschaft kann nach drei Partien das Punktemaximum von neun Zählern aufweisen.

Dass dem so ist, liegt am englischen Vertreter FC Chelsea. In der auf dem Papier interessantesten Partie setzten die Spieler von Trainer Frank Lampard ein Ausrufezeichen. Der sechsmalige englische Meister brachte nämlich dem Vorjahreshalbfinalisten Ajax Amsterdam die erste Niederlage bei. Joker Batshuayi (86.') traf kurz vor Schluss zum 1:0 beim niederländischen Rekordmeister. Mit dem zweiten Sieg löste der Europa-League-Sieger die punktgleichen Gastgeber an der Tabellenspitze der Gruppe H ab.

Topteams lassen sich nicht überraschen Der FC Bayern, Paris SG und Manchester City sind in der Champions League auf Kurs. Nach drei Spieltagen in der Gruppenphase stehen jeweils neun Punkte zubuche.

Der FC Valencia verpasste unterdessen die Chance, mit einem Sieg bei Schlusslicht Lille, nach Punkten zu den beiden Spitzenreitern aufzuschließen. Das Duell endete 1:1.

Im Johan-Cruyff-Stadion hatte Chelsea zwar mehr Ballbesitz, die besseren Chancen aber zunächst Ajax: Ein Treffer von Promes (35.') zählte nach minutenlanger Videoanalyse nicht, weil der Niederländer um eine Fußspitze im Abseits stand. Alvarez traf per Kopf zudem den Pfosten (54.'). Die ersatzgeschwächten Gäste traten mit vier Spielern aus der eigenen Jugend an und erspielten sich kaum Gelegenheiten, ehe Batshuayi 13 Minuten nach seiner Einwechslung zuschlug.

Dortmund ohne Elan

In der Gruppe G hat RB Leipzig gute Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde. Der deutsche Bundesligist kam mit dem 2:1 gegen Zenit St. Petersburg zum zweiten Sieg im dritten Spiel. Benfica Lissabon feierte vor heimischer Kulisse einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Olympique Lyon und darf sich bei OL-Torhüter Lopes bedanken, der den Portugiesen den letztendlich entscheidenden zweiten Trefer mit einem kapitalen Abspielfehler schenkte.

Champions League: Derby-Denkverbot in Mailand Nach dem erlösenden Sieg gegen Mönchengladbach will Dortmund in der Fußball-Königsklasse nachlegen. Ein Erfolg bei Inter Mailand wäre eine Vorentscheidung im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale.

In der Gruppe F unterlagen recht die recht einfallslosen Dortmunder bei Inter Mailand mit 0:2. Martinez (22.'), der noch einen Foulelfmeter vergab, und Candreva (89.') erzielten die beiden Treffer. Beide Mannschaften weisen nach drei Spieltagen vier Punkte auf. Für Spannung ist demnach gesorgt. Der FC Barcelona feierte einen glanzlosen 2:1-Sieg bei Slavia Prag und untermauerte die Tabellenführung (sieben Punkte).

Souveräner Titelverteidiger

In der Gruppe E ließ Liverpool nichts anbrennen. Der Titelverteidiger behauptete sich souverän mit 4:1 in Genk. Oxlade-Chamberlain (2.', 57.'), Mané (77.') und Salah (87.') sorgten für klare Verhältnisse.

In Salzburg reichten auch die Champions-League-Treffer fünf und sechs des 19-jährigen Haaland nicht, um einen Punkt zu holen. Mit 2:3 unterlagen die Hausherren gegen Neapel. Mertens (17.', 64.') und Insigne (73.') sicherten dem Tabellenführer die drei sehr wichtigen Zähler.