Bayern München ist vor dem Start bei Benfica Lissabon heiß auf den Titel in der Champions League. Auf dem langen Weg zum Finale fürchtet der deutsche Rekordmeister aber weitere Verletzte.

FC Bayern will ein Zeichen setzen

(sid/DW) - Die dezimierte Münchner Reisegruppe dachte auf dem Flug nach Lissabon schon ans Finale in Madrid, doch Karl-Heinz Rummenigge sieht das hohe Ziel schon vor dem ersten Ausflug in Europa in Gefahr. "Das kann nicht so weitergehen", schimpfte der Vorstandschef des FC Bayern vor dem Start der Champions League über die harte Gangart der Gegner mit Verletzungsfolgen in der heimischen Bundesliga, "sonst kriegen wir am zehnten Spieltag keine elf Spieler mehr zusammen".

Und dann, das hat der deutsche Branchenprimus im Kampf mit Europas Schwergewichten zuletzt immer wieder schmerzlich erfahren müssen, wird es auch nichts mit dem Königsklassen-Triumph. Dieser soll nach Rummenigges Wunsch nun bitte endlich wieder gelingen. "Wir wollen in der Champions League Großes erreichen", sagte er vor dem Auftakt am Mittwoch bei Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon.

"Wir haben einen Topkader und hohe Ziele. Wir sind überzeugt, dass wir international eine gute Rolle spielen werden", betonte Rummenigge. Aber, ach, besagtem Luxuskader fehlen nach den teilweise schweren Verletzungen von Coman, Tolisso und Rafinha bereits drei Stars. "Was uns allen nicht gefällt, ist die Gangart, mit der gegen uns gespielt wird. Das ist etwas, was irgendwie abgestellt werden muss", sagte Rummenigge vor dem Abflug.

Trainer Niko Kovac will vor seiner Champions-League-Premiere aber nicht lamentieren. "Mir ist nicht bange. Ich weine nicht herum. Wir werden das auch mit den Jungs, die noch gesund sind, erfolgreich stemmen", sagte der 46-Jährige vor dem Abschlusstraining am Dienstagabend im Estadio da Luz bestimmt.



Topspiel in Madrid

Das Topspiel des Mittwochabends steigt allerdings nicht in Lissabon, sondern in Madrid. Im Stadion Santiago Bernabeu empfängt Titelverteidiger Real die AS Rom. Die Zielsetzung der Königlichen ist klar: Sie wollen zum vierten Mal in Folge den prestigeträchtigsten Clubwettbewerb der Welt gewinnen.

Dies soll allerdings mit einem neuen Trainer gelingen - die drei Titel zuvor holte Real mit Zinédine Zidane an der Seitenlinie. Nun steht Julen Lopetegui vor der großen Herausforderung, die erfolgreiche Ära weiterzuführen.