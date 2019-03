FC Bayern verpflichtet Hernandez

Lucas Hernandez wechselt nach der Saison von Atletico Madrid zum FC Bayern München. Der 23-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag.

(sid) - Bayern München hat den französischen Weltmeister Lucas Hernandez von Atletico Madrid verpflichtet und damit für einen Transferrekord in der Bundesliga gesorgt.



Wie die Bayern am Mittwoch mitteilten, wechselt der 23 Jahre alte Verteidiger für die festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro im Sommer an die Säbener Straße. Er ist damit der teuerste Einkauf in der Geschichte der Bundesliga.

Hernandez erhält in München einen Fünfjahresvertrag ...