FC Bayern souverän im Viertelfinale

Nach dem deutlichen 5:0 im Hinspiel ähnelt der Auftritt der Münchner Fußballer bei Besiktas Istanbul einem besseren Trainingsspiel.

(dpa) - Der FC Bayern München hat das Viertelfinale der Fußball-Champions-League ohne Schwierigkeiten erreicht. Der deutsche Rekordmeister bezwang im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch den türkischen Topclub Besiktas Istanbul 3:1. Das Hinspiel hatten die Münchner bereits mit 5:0 gewonnen.

Im Rückspiel brachte Thiago (18.') das Team von Trainer Jupp Heynckes in Führung. Gönül erhöhte kurz nach der Pause per Eigentor (46.'). Istanbuls Vagner Love gelang das zwischenzeitliche 2:1 (59.'), Wagner sorgte in der Schlussphase für den Endstand (83.').

Am Freitag werden die Viertelfinalduelle ausgelost.

Resultate

Achtelfinale

Manchester City – Basel 1:2 (4:0)

Liverpool – FC Porto 0:0 (5:0)

Paris SG – Real Madrid 1:2 (1:3)

Tottenham – Juventus Turin 1:2 (2:2)

Manchester United – FC Sevilla 1:2 (0:0)

AS Rom – Shakhtar Donezk 1:0 (1:2)

Besiktas Istanbul – FC Bayern 1:3 (0:5)

20.45: FC Barcelona – FC Chelsea (1:1)