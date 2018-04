Der FC Bayern ist zum sechsten Mal in Folge deutscher Meister. Robben und Co. wandelten in Augsburg einen Rückstand noch in einen Sieg um.

FC Bayern sichert sich die Meisterschaft

4:1: Der FC Bayern hat in Augsburg seine sechste deutsche Meisterschaft in Serie unter Dach und Fach gebracht.

(sid) - Bayern München hat fünf Spieltage vor Saisonende seine 28. deutsche Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga unter Dach und Fach gebracht. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes gewann am 29. Spieltag 4:1 beim FC Augsburg und feierte damit auch eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinalrückspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch gegen den FC Sevilla.

Im Kampf um den Klassenerhalt kassierte der 1. FC Köln durch ein 1:1 gegen den direkten Konkurrenten womöglich den K.O.. Der VfL Wolfsburg feierte dagegen nach einem 2:0 im Kellerduell beim ebenfalls abstiegsgefährdeten SC Freiburg seinen ersten Dreier unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia. Im Niemandsland der Tabelle gewann Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC 2:1.

In Augsburg leitete ein grober Patzer des deutschen Weltmeisters Boateng die FCA-Führung ein. Bayerns Keeper Ulreich rettete zwar zunächst gegen Cordova, der Ball sprang anschließend aber Süle ins Gesicht und prallte von da in der 18.' ins eigene Netz. Tolisso (32.') aber brachte die Bayern danach wieder in die Spur, ehe James (38.') die Weichen zur Meisterschaft stellte und Kapitän Robben in der 62.' Minute alles klar machte. Wagner (87.') setzte den Schlusspunkt.



Köln vor dem Abstieg



In Köln brachte FC-Kapitän Hector (7.') die Geißböcke in Führung. De Blasis (50.') konterte ebenfalls per Kopf für die nach vorne lange erschreckend harmlosen Mainzer, die in der Nachspielzeit noch Donati durch eine Gelb-Rote Karte verloren. Die Kölner liegen nach wie vor sechs Punkte hinter Mainz, das auf Relegationsplatz 16 seinerseits zwei Zähler Rückstand auf Wolfsburg aufweist.

Didavi brachte Wolfsburg in Freiburg bereits in der 2.' in Front und sorgte später in der 83.' auch für die Entscheidung. VfL-Torwart Casteels hielt zudem noch einen Foulelfmeter von Petersen (90. + 4.'). Am Ende konnte Labbadia im sechsten Versuch seinen ersten Sieg als Wölfe-Trainer feiern. Wolfsburg liegt nun zwei Punkte vor Mainz und nur noch einen Zähler hinter Freiburg.

Kalou (40.') brachte Hertha in Mönchengladbach in Front. Joker Hazard mit einem Doppelschlag (75.', 79.', Foulelfmeter) sorgte jedoch noch für einen Sieg der Hausherren.