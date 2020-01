Zum Rückrundenauftakt der Bundesliga hat der FC Bayern deutlich in Berlin gewonnen. Laurent Jans kam mit Paderborn in Leverkusen unter die Räder.

FC Bayern setzt Ausrufezeichen, Jans verliert mit Paderborn

Zum Rückrundenauftakt der Bundesliga hat der FC Bayern deutlich in Berlin gewonnen. Laurent Jans kam mit Paderborn in Leverkusen unter die Räder.

(sid) - Bayern München hat die Berliner Mauer von Trainer Jürgen Klinsmann spät überwunden und im Titelkampf der Bundesliga nachgezogen. Gegen die extrem defensiv eingestellte Hertha musste der Rekordmeister viel Geduld aufbringen, ehe Müller (60.'), Torjäger Lewandowski (73.', Foulelfmeter), Thiago (76.') und Perisic (84.') mit ihren Treffern für den am Ende verdienten 4:0-Auswärtserfolg sorgten.

Bundesliga: BVB siegt in Augsburg Erling Haalands Traumdebüt rettet Dortmund zum Rückrundenauftakt der Bundesliga. Werder gewinnt das Kellerduell.

Mit dem vierten Sieg in Folge vor 74 667 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion zogen die Bayern in der Tabelle an Mönchengladbach vorbei auf Platz zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig beträgt weiter vier Punkte.

Laurent Jans (20) kann bei Kevin Vollands Kopfballtor nur zuschauen. Foto: dpa

Der SC Paderborn kassierte eine 1:4-Niederlage gegen Leverkusen. Nationalspieler Laurent Jans kam als Linksverteidiger zum Einsatz, wurde aber nach 45 Minuten ausgewechselt. Volland hatte die Gäste bereits früh per Doppelpack (11.', 14.') in Führung gebracht, bevor Baumgartlinger in der 36.' auf 3:0 erhöhte. In der 51.' gelang Srbeny zwar das 1:3, Havertz entschied die Partie jedoch in der 75.'.