Vier Tage nach dem K. o. in der Champions League fügte der Bundesliga-Tabellenführer Wolfsburg eine 3:2-Niederlage zu. Trainer Hansi Flick geht.

FC Bayern kommt Titelverteidigung näher und verliert Flick

Vier Tage nach dem K. o. in der Champions League fügte der Bundesliga-Tabellenführer Wolfsburg eine 3:2-Niederlage zu. Trainer Hansi Flick geht.

(dpa) - Der FC Bayern München enteilt der Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga immer weiter und strebt seinem neunten Meistertitel in Serie entgegen. Im Topspiel des 29. Spieltages gewann der Titelverteidiger am Samstag beim Tabellendritten VfL Wolfsburg mit 3:2 und hat fünf Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig.

Nach dem Spiel hat Bayern-Trainer Hansi Flick bekanntgegeben, dass er den Club um seine Vertragsauflösung nach der Saison gebeten hat. Sein Kontrakt läuft bis zum Sommer 2023.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte", sagte Flick.

Damit ist der Weg für Flick zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw frei. Der DFB sei „eine Option“, sagte Flick. Gespräche mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff habe es aber noch keine gegeben.

Einen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze erlitt Eintracht Frankfurt. Das Team des scheidenden Trainers Adi Hütter verlor bei dessen künftigem Verein Borussia Mönchengladbach mit 0:4. Weiter Hoffnungen aufs internationale Geschäft kann sich der 1. FC Union Berlin nach einem 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart machen.

Partie der Mainzer fällt aus

Am Tabellenende erkämpfte sich Arminia Bielefeld durch das 0:0 beim FC Augsburg einen Punkt und verdrängte Hertha BSC auf den Relegationsplatz 16. Das für diesen Sonntag angesetzte Spiel der Berliner beim FSV Mainz 05 um den luxemburgischen Nationalspieler Leandro Barreiro wurde wegen der Quarantäne nach vier Corona-Fällen beim Hauptstadtclub abgesagt. Schlusslicht FC Schalke 04 kassierte beim SC Freiburg eine 0:4-Schlappe und ist kaum noch vor dem Abstieg zu retten.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.