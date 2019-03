Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga nach langer Zeit wieder die Tabellenführung übernommen - mit einem Kantersieg gegen Wolfsburg und zwei Rekordtreffern von Lewandowski.

Sport 2 Min.

FC Bayern ist wieder Spitzenreiter

Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga nach langer Zeit wieder die Tabellenführung übernommen - mit einem Kantersieg gegen Wolfsburg und zwei Rekordtreffern von Lewandowski.

(sid) - Wechsel an der Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga: Erstmals seit der sechsten Runde schob sich Rekordmeister Bayern München an Herbstmeister Borussia Dortmund vorbei. Am 25. Spieltag setzte sich der FC Bayern mit 6:0 gegen den VfL Wolfsburg durch. Dagegen kam der BVB gegen den VfB Stuttgart nur zu einem 3:1.

Die Bayern haben jetzt die um zwei Treffer bessere Tordifferenz im Duell mit der punktgleichen Borussia, die seit Ende September die Spitzenposition inne gehabt hatte. Gnabry (34.') und Lewandowski (37.') sorgten per Doppelschlag für die vorzeitige Entscheidung zu Gunsten der Bayern. Der polnische Nationalstürmer Lewandowski erzielte seinen 196. und 197. (85.') Treffer und ist damit alleine Führender in der Rangliste der treffsichersten ausländischen Bundesligaspieler vor dem Peruaner Pizarro (195/Bremen). Die weiteren Bayerntreffer erzielten James (52.'), Müller (76.') und Kimmich (83.'). Lewandowski hat jetzt 17 Saisontore auf dem Konto.



In Dortmund fehlt die Leichtigkeit



In Dortmund rannten sich die Schwarzgelben immer wieder in der Abwehr der Schwaben fest. Es fehlte erneut die Leichtigkeit und Unbekümmertheit, die die Dortmunder während der Hinrunde vor allem ausgezeichnet hatten. Reus (62.', Foulelfmeter) erlöste die Fans mit seinem verwandelten Strafstoß; es war sein 14. Saisontreffer. Kempf (71.') erzielte per Kopf den zwischenzeitlichen Ausgleich. Alcacer (84.') und Pulisic (90.+2.') sicherten mit ihren Treffern die drei Punkte.



Stuttgarts Steven Zuber versucht, den Dortmunder Jadon Sancho unfair vom Ball zu trennen. Foto: AFP

Champions-League-Aspirant RB Leipzig mühte sich zu einem 0:0 gegen den FC Augsburg und ließ wertvolle Punkte liegen. Drei Zähler sammelte der SC Freiburg durch das 2:1 gegen Hertha BSC und belegt einen Mittelfeldplatz. Petersen (27.') traf zum Führungstor für die Breisgauer. Ibisevic (76.') war zum zwischenzeitlichen Ausgleich erfolgreich und war dann Unglücksrabe zum 2:1 für den Sportclub (81.') per Eigentor.

Komplettiert werden die Samstagsspiele am Abend mit dem Duell zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach.

Am Freitagabend hatte sich die Krise bei Schalke 04 durch das 2:4 bei Werder Bremen verschärft. Trainer Domenico Tedesco bleibt trotz der neuerlichen Pleite im Amt. "Bis zum 2:1 für Werder habe ich eine klare Trendwende gesehen. Daraus können wir Kraft und Zuversicht schöpfen. In unserer Situation müssen wir uns aus vielen kleinen Dingen aufbauen", sagte der neue Sportvorstand Jochen Schneider. Embolo (26.', 85.') erzielte beide Treffer der Königsblauen. Für die Hanseaten waren Rashica (31.', 73.'), Kruse (51.', Foulelfmeter) und Harnik (90.+4.') erfolgreich.