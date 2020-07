Bayern München hat zum 20. Mal den DFB-Pokal gewonnen. Der Rekordchampion setzte sich im Finale gegen Bayer Leverkusen durch und sicherte sich nach der Meisterschaft das 13. Doublé der Clubgeschichte.

FC Bayern holt erneut das Doublé

Der FC Bayern München ist zum 20. Mal DFB-Pokalsieger. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am Samstag das Finale in Berlin mit 4:2 gegen Bayer Leverkusen und holte damit wie im vergangenen Jahr das Doublé aus deutscher Fußball-Meisterschaft und Pokal.

Im leeren Berliner Olympiastadion trafen Alaba (16.'), Gnabry (24.') und Lewandowski (59.', 89.') für den deutschen Rekordchampion beim 13. Doublé aus Meisterschaft und Pokal. Die Leverkusener Treffer erzielten Sven Bender (64.') und Havertz (90. + 5.', Handelfmeter).

Wieder ein zweiter Platz für Leverkusen

Die Finalniederlage bedeutete für Leverkusen den neunten zweiten Platz seit dem letzten Titelgewinn beim Pokalsieg 1993. Der Elf von Trainer Peter Bosz bleibt die Chance auf einen Titel beim Europa-League-Turnier in Nordrhein-Westfalen im August.

Für die Münchner geht es dann in der Champions League mit dem Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea weiter. Das Finale der Königsklasse findet am 23. August in Lissabon statt.

