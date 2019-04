Der FC Bayern hat das Halbfinale des DFB-Pokals im Fußball erreicht. Zweitligist Heidenheim machte es den Münchenern allerdings schwer und erzielten vier Treffer.

FC Bayern gewinnt Pokaldrama gegen Heidenheim

(sid) - Bayern München hat sich in einem DFB-Pokalspiel für die Geschichtsbücher ins Halbfinale gequält und eine der größten Blamagen der Vereinsgeschichte abgewendet. Der Rekordmeister setzte sich drei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund in einer dramatischen Partie gegen den tapferen Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 5:4 durch. Lewandowski sorgte erst in der 84.' per Handelfmeter für die Entscheidung.

Auch wegen einer über 75-minütigen Unterzahl ließ Bayern jede Souveränität vermissen und erreichte die Runde der letzten Vier nur dank seiner individuellen Klasse. Eine Bewerbung für einen Sieg gegen den BVB am Samstag war dieser Abend aber keineswegs.



Bayern führen 4:2

Als Goretzka (12.') das frühe 1:0 erzielte, sah alles nach einem normalen Spielverlauf aus, dann erhielt Süle (15.') wegen einer Notbremse die Rote Karte und der krasse Außenseiter witterte eine Chance. Glatzel (26.') egalisierte das Spiel und Heidenheim-Legende Schnatterer (39.') brachte die Gäste sogar in Führung.



Erst Müller (53.') gelang das 2:2, bevor der eingewechselte Lewandowski (56.') und Gnabry (66.') scheinbar den Weg in die nächste Runde ebneten. Dann jedoch schlug erneut Glatzel zu, erst zum 3:4 (74.') und dann per Foulelfmeter zum 4:4 (77.'). Der Schlusspunkt war jedoch Lewandowski vorbehalten.