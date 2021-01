Der FC Bayern spielt zwar wieder mal nicht zu Null, setzt aber seine Siegesserie in der Bundesliga fort. Der BVB müht sich zum Erfolg, der FC Schalke rettet wenigstens einen Punkt.

FC Bayern gewinnt auch gegen Hoffenheim

Der FC Bayern München hat in der deutschen Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Serie geholt und seine Tabellenführung gefestigt. Die Münchner setzten sich am Samstag mit 4:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim durch. Borussia Dortmund gelang nach zuletzt drei Ligaspielen ohne Sieg mit dem 3:1 gegen den FC Augsburg wieder mal ein Erfolg.

Der Tabellenletzte FC Schalke kassierte bei Werder Bremen nach starker erster Halbzeit noch das 1:1 und verpasste den zweiten Saisonerfolg. Das Comeback von Pal Dardai als Cheftrainer bei Hertha BSC endete mit einem 1:3 bei Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach sicherte sich ein 1:1 beim 1. FC Union Berlin.

Die Bayern revanchierten sich gegen Hoffenheim für die 1:4-Niederlage in der Hinrunde. Boateng brachte die Gastgeber in Führung (32.'). Müller erhöhte (43.'), im direkten Gegenzug gelang Hoffenheims Kramaric das 1:2 (44.'). Nach der Pause machten dann Lewandowski (57.') und Gnabry (63.') alles klar.

Etwas schwerer tat sich zunächst Vizemeister Dortmund, der zumindest bis Sonntag auf Rang fünf kletterte. Hahn brachte Augsburg in Führung (10.'), BVB-Stürmer Haaland schoss einen Handelfmeter an die Latte (21.'). Dem BVB gelang der verdiente Ausgleich durch Delaney (26.'), Sancho (63.') und Uduokhai per Eigentor (75.') machten den ersten BVB-Sieg seit drei Wochen perfekt.

Dardai baute die Berliner Mannschaft auf zahlreichen Positionen um und vertraute im Tor auf Jarstein statt Schwolow. Dennoch blieb die Hertha im fünften Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Berlins Piatek traf zur Führung (66.'), André Silva (67. und 90. + 5.'/Foulelfmeter) und Hinteregger (85.') drehten die Partie.

Die Schalker verpassten in Bremen trotz der späten Einwechslung von Rückkehrer Huntelaar den zweiten Saisonsieg. Mascarell erzielte die verdiente Führung (38.'), Möhwald traf noch zum 1:1 (77.'). Ein später Treffer von Eggestein (90.+4') zählte wegen Abseits nicht. Damit bleibt die Schalker Mannschaft von Trainer Christian Gross Tabellenletzter, zwei Zähler hinter dem 17. Mainz.

Borussia Mönchengladbach blieb auch im sechsten Bundesliga-Spiel in Serie ohne Niederlage. Knoche traf nach einem Freistoß per Kopf (31.') für Union, Pléa (59.') gelang der Ausgleich für die Borussia, die als Siebter drei Zähler Vorsprung auf Berlin hat.

