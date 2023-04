Die Bayern verlieren zum Auftakt der Viertelfinalspiele bei Manchester City mit 0:3, Benfica Lissabon unterliegt Inter Mailand mit 0:2.

FC Bayern geht gegen ManCity unter

(SID) - Der FC Bayern muss den Traum vom Henkelpott wohl begraben. Nach einem niederschmetternden 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel des Giganten-Duells mit Manchester City kann den Münchnern nur noch ein großes Fußball-Wunder helfen. Der Spanier Rodri (29.'), Bernardo Silva (70.') und Erling Haaland (76.') sorgten für die erste Niederlage des deutschen Rekordmeisters in der laufenden Saison der Königsklasse, das Halbfinale ist vor dem Rückspiel am Mittwoch kommenden Woche in weite Ferne gerückt.

Manchesters Rodri (M.) jubelt nach seinem Tor zum 1:0 mit Bernardo Silva (l.) und Erling Haaland. Foto: DPA

Die Bayern versteckten sich keineswegs, hatten sie den Ball, suchten sie den schnellen Weg nach vorne. Nach einem von Yann Sommer parierten Schuss von Haaland (22.') besaß der gute Jamal Musiala auf Zuspiel von Leroy Sané die Chance zur Führung - Ruben Dias warf sich dazwischen (26.'). Das Tor von Rodri fiel im Gegenzug, die Bayern ließen den Spanier aus rund 22 Metern unbedrängt schießen.

Der Treffer schien ManCity zu beflügeln. Die anfänglich etwas fehlerhaften Skyblues wurden sicherer, drängten weiter, Sommer rettete gegen den bis dahin unauffälligen Ilkay Gündogan (34.'). Die Münchner hielten freilich dagegen, bemüht, nicht die Kontrolle über das Spiel zu verlieren. Gefährlich wurden sie aber nur bei einem Weitschuss von Sané (45.+2.').

Sané war auch die treibende Kraft zu Beginn der zweiten Halbzeit, als die Bayern mutiger nach vorne spielten – aber auch Turbulenzen im eigenen Strafraum verursachten. Nach einem Patzer des unsicheren Dayot Upamecano herrschte kurzzeitig Chaos, der letzte Schuss von Haaland wurde geblockt.

Danach aber ließ sich ManCity nicht mehr bitten und nahm die Geschenke der Münchner dankend an. Der bis dahin unauffällige Haaland legte Silva nach einem Fehler von Upamecano den zweiten Treffer auf. Gegen danach unsortierte Bayern vollstreckte er wenig später selbst. Und Sommer verhinderte noch Schlimmeres.

Benfica vor dem Aus

Benfica Lissabon droht in der Champions League das Aus. Der portugiesische Fußball-Rekordmeister verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand mit 0:2 und steht vor dem Rückspiel in Italien am 19. April vor einer riesigen Aufgabe. Lissabon hatte zuletzt vor 33 Jahren das Halbfinale des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs erreicht.

Nicolo Barella (r.) feiert neben dem norwegischen Mittelfeldspieler von Benfica, Fredrik Aursness, das erste Tor des Spiels. Foto: AFP

Nicolo Barella (51.') und Romelu Lukaku (82.', Handelfmeter nach Videobeweis) trafen für die Gäste. Inter hatte zuletzt beim Triumph 2010 in der Vorschlussrunde der Königsklasse gestanden.

Es entwickelte sich von Beginn an eine hart umkämpfte Begegnung, beide Teams schenkten sich nichts. Rafa Silva hatte die erste Chance der Gastgeber, scheiterte aber an Torhüter Andre Onana (15.'). Große Möglichkeiten blieben vor der Pause aber Mangelware.

Die Gäste erwischten dann den besseren Start im zweiten Durchgang und gingen durch Barella in Führung. Die Begegnung wurde nun offener, Rafa vergab die große Chance zum Ausgleich für die Gastgeber (57.') Lukaku behielt beim Elfmeter die Nerven.

