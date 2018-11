Der FC Bayern hat sich in der Champions League den Frust von der Seele geschossen und mit 5:1 gegen Benfica Lissabon gewonnen. Trainer Niko Kovac darf aufatmen.

FC Bayern feiert Schützenfest

Der FC Bayern hat sich in der Champions League den Frust von der Seele geschossen und mit 5:1 gegen Benfica Lissabon gewonnen. Trainer Niko Kovac darf aufatmen.

(dpa) - In großer Not hat Niko Kovac eindrucksvoll geliefert. Mit einem dominanten 5:1 gegen Benfica Lissabon hat der Trainer den FC Bayern München vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League geführt. Die Doppelpacker Robben (13.', 30.') und Lewandowski (36.', 51.') sowie Ribéry (76.') sorgten am Dienstagabend mit ihren Toren für lange vermisste Glanzlichter in der ausverkauften Allianz Arena.



Die Art und Weise des Heimsieges vor 70 000 Zuschauern war ein Votum für eine Zukunft mit Kovac beim sportlich wankenden Fußball-Rekordmeister. Ein Zeichen an diesem besonderen Abend war die innige Umarmung von Ribéry mit Kovac bei seiner Auswechslung. Das personell arg dezimierte Münchner Starensemble präsentierte sich auf dem Platz als funktionstüchtige Einheit. Diesmal war das Gegentor kurz nach der Pause durch den eingewechselten Fernandes (46.') nur ein Schönheitsfehler an einem auch für die Münchner Bosse erfreulicheren Abend auf der Tribüne. Zeitweise blitzte Spielfreude auf. Mit 13 Punkten gehen die Bayern am 12. Dezember als Tabellenführer ins Duell bei Ajax Amsterdam (elf Punkte) um den Gruppensieg.



Kovac reagierte auf die Kritik aus der Chefetage mit taktischen Mitteln. Goretzka bildete mit Kimmich eine defensive Doppel-Sechs. Stabilität sollte gewonnen, die Anfälligkeit bei schnellen Gegenstößen endlich abgestellt werden. Müller konnte davon in einer Rolle als Spielmacher und verkappter zweiter Stürmer mit mehr Freiheiten agieren. Entscheidend war aber nicht die Taktik, sondern die Mentalität. Die Bayern waren wieder konzentriert. Die Spieler spielten miteinander, man half sich gegenseitig auf dem Platz und jubelte gemeinsam. Diese komplett veränderte Körpersprache konnten auch Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge oben in der Ehrenloge deutlich zur Kenntnis nehmen.

Benfica macht zu wenig

Zum Symbol der Rückkehr fast schon zur alten Bayern-Herrlichkeit wurde Robben. Sechs Benfica-Spieler ließ er stehen und drosch den Ball im unnachahmlichen Robben-Stil zur frühen Führung in den Winkel. Eineinhalb Jahre hatte der Niederländer in der Königsklasse nicht mehr getroffen. An der Seitenlinie ballte Kovac beide Fäuste und sein Atem dampfte in der kalten Abendluft. Benfica, das einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung benötigt hätte, um noch eine Chance auf die K.-o.-Phase der Champions League zu haben, riskierte dennoch wenig. So stand am Ende ein 5:1-Sieg des FC Bayern auf der Anzeigetafel.



Neben Bayern und Ajax stehen auch Manchester City, Lyon, Real Madrid, AS Rom, Juventus und Manchester United bereits im Achtelfinale der Champions League.

Die Ergebnisse:



Gruppe E



AEK Athen - Ajax Amsterdam 0:2



Bayern München - Benfica Lissabon 5:1



Gruppe F

Olympique Lyon - Manchester City 2:2



TSG Hoffenheim - Shakthar Donezk 2:3



Gruppe G

ZSKA Moskau - Viktoria Plzen 1:2



AS Rom - Real Madrid 0:2



Gruppe H

Juventus - Valencia 1:0

Manchester United - Young Boys 1:0