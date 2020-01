Bayern München gewinnt souverän, Mönchengladbach dreht gegen Mainz das Spiel. Aufsteiger Union Berlin wird immer besser und auch der zweite Berliner Club gewinnt.

Sport 2 Min.

FC Bayern eindrucksvoll, Spitzenreiter Leipzig verliert

Bayern München gewinnt souverän, Mönchengladbach dreht gegen Mainz das Spiel. Aufsteiger Union Berlin wird immer besser und auch der zweite Berliner Club gewinnt.

(dpa) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat den Ausrutscher von RB Leipzig an der Tabellenspitze eindrucksvoll genutzt. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann das Topspiel am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 mit 5:0 und rückte bis auf einen Zähler an Leipzig heran. Robert Lewandowski (6.) mit seinem 21. Saisontor, Thomas Müller (45.), Leon Goretzka (50.), Thiago (58.) und Serge Gnabry (89.) sorgten für den verdienten Sieg des Tabellenzweiten. Leipzig hatte am Nachmittag mit 0:2 bei Eintracht Frankfurt verloren.

Borussia Mönchengladbach gewann gegen den FSV Mainz 05, bei dem Leandro Barreiro in der 67.' eingewechselt wurde, mit 3:1 (1:1) und hat als zumindest vorübergehender Zweiter zwei Zähler Rückstand auf Leipzig.

Trainer Jürgen Klinsmann siegte mit Hertha BSC beim VfL Wolfsburg mit 2:1 (0:0). Der SC Paderborn, bei dem Laurent Jans während 90 Minuten zum Einsatz kam, gewann beim SC Freiburg mit 2:0 (0:0) und gab den letzten Platz für mindestens einen Tag an Fortuna Düsseldorf (Sonntag bei Bayer Leverkusen) ab. Der 1. FC Union Berlin entfernte sich durch ein 2:0 (0:0) gegen den FC Augsburg weiter von den Abstiegsplätzen.



Der Mainzer Torwart Robin Zentner streckt sich nach dem Ball und kassiert das 3:1. Foto: dpa

Leipzig war in der Frankfurter WM-Arena zunächst hoch überlegen, die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ließ aber zahlreiche Chancen ungenutzt. Almamy Touré (48.) und kurz vor Schluss Filip Kostić (90.+4) bestraften das mit Treffern für effiziente Frankfurter. Vor der Partie hatte RB die Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Dani Olmo bestätigt, der aber erst am Montag zur Mannschaft stoßen soll.

Gladbach geriet früh durch das Tor von FSV-Stürmer Robin Quaison (12.) in Rückstand. Alassane Pléa (24. und 76.) drehte aber die Partie fast im Alleingang, sodass die Borussia oben dran bleibt. Florian Neuhaus (88.) machte aus 40 Metern alles klar.



Der Gladbacher Florian Neuhaus (l) bejubelt sein Tor zum 3:1 Endstand mit Patrick Herrmann. Foto: dpa

Die Berliner und Wolfsburger spielten eine an Höhepunkten arme erste Halbzeit, ehe der kurz zuvor eingewechselte Admir Mehmedi (68.) für den VfL traf. Doch Jordan Torunarigha (74.) und Dodi Lukébakio (90.) sorgten für den Hertha-Sieg. Routinier Neven Subotić (47.) und Marcus Ingvartsen (61.) trafen für Aufsteiger Union gegen Augsburg, der auf Platz elf kletterte.

Christopher Antwi-Adjei (48.) brachte Paderborn in Freiburg in Führung. Der SCP musste nach Gelb-Rot für Jamilu Collins (59.) im Anschluss zu zehnt weiterspielen, Abdelhamid Sabiri (84./Foulelfmeter) machte dennoch das 2:0.