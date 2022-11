In der Zwischenrunde der Europa League kommt es im Februar zu einigen interessanten Begegnungen.

Europa League

FC Barcelona trifft auf Manchester United

(bob/sid) – In den Play-offs der Europa League kommt es zu einem brisanten Duell. Der FC Barcelona muss gegen Manchester United antreten. Das ergab die Auslosung, die am Montag in Nyon stattfand.

Hammerlos für den FC Bayern Im Achtelfinale der Königsklasse trifft der deutsche Rekordmeister auf Paris SG. Liverpool muss gegen Real Madrid antreten.

Auf Union Berlin wartet eine interessante Aufgabe. Der Bundesligist trifft auf Ajax Amsterdam. Anthony Moris und die Union St-Gilloise stehen als Gruppensieger bereits in der nächsten Runde.

Die Play-offs steigen am 16. und 23. Februar, ehe am 9. und 16. März die Achtelfinals anstehen. Das Finale findet am 31. Mai 2023 in Budapest statt.

Die Play-offs FC Barcelona - Manchester United Juventus Turin - Nantes Sporting - Midtjylland Shakhtar - Rennes Ajax - Union Berlin Leverkusen - Monaco FC Sevilla - Eindhoven Salzburg - Rom

