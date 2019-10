Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase lag der FC Barcelona früh gegen Inter Mailand zurück, drehte das Spiel dann aber noch.

FC Barcelona besiegt Inter Mailand

Der FC Barcelona kam in der Champions League zu seinem ersten Dreier in dieser Spielzeit. Die Katalanen gewannen mit Weltfußballer Messi in der Startelf gegen Inter Mailand 2:1. Martinez (3.') brachte die Gäste aus Italien früh in Führung.



Der spanische Meister tat sich lange schwer, nach der Pause sorgte Stürmerstar Suarez zunächst per sehenswertem Volley für den Ausgleich (58.'), in der Schlussphase traf er nach Vorlage von Messi zum Sieg (84.').



Hakimi führt Dortmund zum Erfolg



Zum Auftakt hatten die Blaugrana in der Gruppe F bei Borussia Dortmund ein glückliches 0:0 geholt. Spitzenreiter ist aufgrund der besseren Tordifferenz der BVB vor Barça.

Die in der deutschen Bundesliga zuletzt schwächelnden Dortmunder gewannen beim tschechischen Tabellenführer Slavia Prag mit 2:0 und liegen nach zwei Gruppenspielen mit vier Punkten auf Kurs. Der 20 Jahre alte Hakimi erzielte beide Tore (39.', 89.') für den BVB, jeweils nach sehenswerten Konterattacken.

„Das hat sehr viel Vertrauen zurückgegeben. Wir wussten, dass Prag sehr heimstark ist. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute dagegen gehalten. Wir hätten nur früher das zweite Tor machen müssen“, sagte Dortmunds Kapitän Reus dem TV-Sender Sky und hob die Wichtigkeit der Zweikampfstärke heraus: „Erst danach kommt das Spielerische.“

Achraf Hakimi, hier gegen Prags Petr Sevcik, war der Dortmunder Matchwinner. Foto: AFP

Amsterdam stark



Der in der heimischen Premier League unangefochtene Spitzenreiter FC Liverpool hat mit viel Mühe seinen ersten Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger um Teammanager Jürgen Klopp gewann gegen den stark aufspielenden österreichischen Serienmeister FC Salzburg nach zwischenzeitlich vergebener 3:0-Führung noch 4:3.



Nahtlos an die überragende Vorsaison knüpft unterdessen Ajax Amsterdam an. Der letztjährige Halbfinalist gewann beim FC Valencia 3:0 und grüßt in der Gruppe H mit sechs Punkten von der Spitze. Drei Zähler dahinter liegt der FC Chelsea nach einem 2:1-Sieg beim OSC Lille.⋌dpa/sid