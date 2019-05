Der FC Arsenal steht nach einem 4:2-Erfolg im Rückspiel beim FC Valencia im Finale der Europa League. Aubameyang erzielte einen Dreierpack. Chelsea siegte im Elfmeterschießen gegen Frankfurt.

FC Arsenal und Chelsea im Europa-League-Finale

(dpa) - Der englische Fußball-Topclub FC Arsenal hat den Einzug ins Finale der Europa League perfekt gemacht und trifft am 29. Mai in Baku auf den Londoner Stadtrivalen FC Chelsea. Im Halbfinalrückspiel siegten die Londoner beim FC Valencia 4:2. Das Hinspiel gegen den UEFA-Cup-Sieger von 2004 hatten die Gunners im heimischen Emirates Stadium vor einer Woche mit 3:1 gewonnen.

Aubameyang (17.', 69.', 89.') mit einem Dreierpack und Lacazette (50.') trafen für die Gäste. Gameiro (11.', 58.') erzielte die Tore der Hausherren. Sein bisher letztes internationales Endspiel hatte Arsenal 2006 in der Champions League gegen den FC Barcelona (1:2) bestritten.

Chelsea siegt im Elfmeterschießen

Zwischen dem FC Chelsea und Frankfurt gab es Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es 1:1. Loftus-Cheek hatte Chelsea in der 28.' in Führung gebracht, Jovic gelang in der 49.' der Ausgleichstreffer. Im Elfmeterschießen hatte Chelsea dann das bessere Ende für sich. Während bei den Londonern Azpilicueta verschoss, versagten auf Frankfurter Seite Hinteregger und Paciencia die Nerven. So gewannen die Londoner mit 5:4.