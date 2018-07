Beim wichtigsten Tennisturnier der Welt sind von den ersten zehn Spielerinnen der Setzliste bereits neun ausgeschieden. Zuletzt erwischte es Simona Halep.

Favoritinnensterben in Wimbledon

(dpa) - Mit dem Aus der Tennis-Weltranglistenersten Simona Halep gehen die Überraschungen in Wimbledon weiter. Trotz einer 5:2-Führung im dritten Satz verlor die Rumänin am Samstag in der dritten Runde gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan (Weltranglistenposition: 17) mit 6:3, 4:6, 5:7. Halep hatte bei den French Open in Paris zuletzt ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Nach ihrer Niederlage beim Rasenturnier in London sind neun der ersten Zehn der Setzliste bei den Damen schon ausgeschieden. Nur die an Nummer sieben gesetzte Tschechin Karolina Pliskova (8) steht im Achtelfinale.

Die Weltranglistenzweite Caroline Wozniacki verlor bereits in der ersten Runde. Foto: AFP