Fola, Jeunesse und F91 sind sind am zehnten Spieltag der BGL Ligue ordentlich ins Rollen gekommen. An der Tabellenspitze bleibt es spannend.

Favoriten feiern Schützenfeste

Meister F91 Düdelingen hat sich den Frust aus der 1:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen Jeunesse Esch von der Seele geschossen. Am Sonntagnachmittag schickte das Team von Trainer Dino Toppmöller Aufsteiger Rümelingen mit einer richtigen Packung nach Hause.

Beim 9:2 schoss F91-Stürmer Perez vier Tore innerhalb von zwölf Minuten. Die weiteren Düdelinger Treffer erzielten Jordanov, Agovic, Bisevac, Sinani und Turpel. Für Rümelingen trafen Sahin und Gomes. Der Titelverteidiger klettert damit auf Rang drei.

Fola gerät in Rückstand

Doch auch die anderen Favoriten in der BGL Ligue zeigten sich am zehnten Spieltag treffsicher. Während Spitzenreiter Jeunesse durch Treffer von Kyereh, Monteiro (Eigentor), Pedro und Luisi mit 4:0 gegen RM Hamm Benfica gewann, setzte sich Stadtrivale Fola mit 4:1 in Rosport durch. Hadji per Dreierpack und Bensi drehten die Führung der Gastgeber durch Biedermann.

Tabellenzweiter bleibt Racing, das beim 4:1 gegen Titus Petingen trotz des hohen Resultats etwas länger um den Sieg zittern musste. Zwei Tore fielen kurz vor Schluss. Der einzige Patzer des Spieltags unterlief Differdingen beim 1:1 in Hostert. Derweil holte sich Aufsteiger Etzella beim 2:0 gegen Mondorf drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Bereits am Samstag hatte sich Vizemeister Progrès Niederkorn mit 2:0 gegen Strassen durchgesetzt.

Treffsicher: Nicolas Perez schenkt Rümelingen vier Tore ein. Foto: Fernand Konnen

Resultate

Niederkorn - Strassen 2:0

Rosport - Fola 1:4

Jeunesse - RM Hamm Benfica 4:0

Hostert - Differdingen 1:1

Etzella - Mondorf 2:0

Rümelingen - F91 2:9

Racing - Titus Petingen 4:1