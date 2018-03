Der Radsport-Weltverband UCI will den Dopingverdächtigungen gegen den früheren Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins genauer auf den Grund gehen.

Fall Sky: Lappartient kündigt Untersuchung an

Der Präsident des Internationalen Radsport-Weltverbandes, David Lappartient, will herausfinden, ob es im Fall Sky einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln gegeben hat.

(sid) - UCI-Präsident David Lappartient hat eine Untersuchung des Sky-Falles angekündigt. "Wir haben die Cycling Anti-Doping Foundation und sie hat die Macht, zu untersuchen. Ich möchte, dass sie dies tut: zu untersuchen, ob es irgendeinen Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln gegeben hat", sagte der französische Präsident des Radsport-Weltverbandes der englischen BBC.

Laut eines am Montag veröffentlichten Berichts des britischen Parlaments waren im Team Sky medizinische Ausnahmegenehmigungen (TUEs) missbraucht worden, um mit Bradley Wiggins an der Spitze die Tour de France 2012 zu gewinnen. Wiggins' Thronfolger Chris Froome ist wegen seiner noch immer ungeklärten Salbutamol-Affäre ins Zwielicht geraten.

Wiggins habe laut Bericht zwar nicht gegen Anti-Doping-Regeln verstoßen, dafür aber gegen die ethischen Grundsätze seines Rennstalls. Die TUEs seien organisiert zur Leistungssteigerung genutzt worden. "Wenn man Substanzen verwendet, um seine Leistung zu steigern, ist es für meine Begriffe exakt das, was man Betrug nennt", sagte Lappartient. Er betonte, dass die Ergebnisse des Berichts "die globale Glaubwürdigkeit des Sports beeinträchtigen" könnten.

Wiggins beteuert seine Unschuld. Der frühere Tour-Sieger erklärte, er habe das Kortikoid Triamcinolon ausschließlich aus medizinischen Gründen genommen. Er schloss eine unbeabsichtigte leistungssteigernde Wirkung jedoch nicht aus.



Froome-Entscheidung so schnell wie möglich



Außerdem wäre es "ein Desaster, wenn Chris Froome an der Tour de France teilnehmen würde, ohne dass die Affäre um seinen anormalen Test von der Tour de France 2012 abgeschlossen wäre. Eine Teilnahme wäre juristisch wohl machbar, aber das Erscheinungsbild des Radsports würde darunter leiden. Die Entscheidung muss so schnell wie möglich fallen: für Froome, sein Team, die UCI und den Radsport", so Lappartient gegenüber der BBC.