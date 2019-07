Die endgütlige Entscheidung ist gefallen: Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft wird im Fall Moraes nicht nachträglich noch drei Punkte am Grünen Tisch erhalten.

Fall Moraes zu den Akten gelegt

Joe GEIMER Die endgütlige Entscheidung ist gefallen: Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft wird im Fall Moraes nicht nachträglich noch drei Punkte am Grünen Tisch erhalten.

Der nationale Fußballverband hatte sich lange Zeit optimistisch im Fall Junior Moraes gezeigt. Doch nun sind alle Hoffnungen geplatzt. Nachdem der europäische Fußballverband UEFA den Antrag der FLF in zweiter Instanz abgelehnt hatte, teilte Luxemburgs Verband am Dienstag mit, dass man auf weitere Schritte verzichten würde.

Worum geht's? Der gebürtige Brasilianer Junior Moraes war im EM-Qualifikationsspiel zwischen Luxemburg und der Ukraine zum Einsatz gekommen, obwohl er nicht ununterbrochen fünf Jahre lang in der Ukraine lebte. Dies ist laut FIFA-Reglement jedoch eine Voraussetzung, um für ein anderes Land spielen zu können. Am 25. März hatte Luxemburg in der EM-Qualifikation im Stade Josy Barthel mit 1:2 gegen die Ukraine verloren.

Fall Moraes: UEFA lehnt Berufung ab Die UEFA hat den Antrag der FLF im Fall Junior Moraes abgelehnt. Ein Sieg am Grünen Tisch gegen die Ukraine wird damit unwahrscheinlich.

Auf weitere Schritte verzichtet der FLF-Verwaltungsrat. Theoretisch hätte sich der Verband noch an den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne wenden können. Nachdem die portugiesische Föderation, die mit der FLF im gleichen Boot saß, allerdings verkündete, auf diesen Schritt verzichten zu wollen, macht es die FLF den Portugiesen gleich.

Die 1:2-Niederlage im Heimspiel bleibt also bestehen. In der Gruppe B liegt Luxemburg (vier Partien) mit vier Punkten derzeit an Position zwei. Die Ukraine führt mit zehn Punkten aus vier Begegnungen. Portugal hat erst zwei Begegnungen bestritten und dabei zwei Mal ein Unentschieden geholt.