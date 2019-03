Bekommt Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft am Grünen Tisch einen Sieg gegen die Ukraine zugesprochen? Die Ermittlungen laufen, doch der ukrainische Verband ist zuversichtlich.

Fall Moraes: Ukraine beriet sich mit FIFA und UEFA

Daniel WAMPACH Bekommt Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft am Grünen Tisch einen Sieg gegen die Ukraine zugesprochen? Die Ermittlungen laufen, doch der ukrainische Verband ist zuversichtlich.

Luxemburg und Portugal haben bekanntlich Protest gegen die Spielwertung ihrer EM-Qualifikationsspiele gegen die Ukraine eingelegt. Der gebürtige Brasilianer Junior Moraes, der erst wenige Tage vor den Spielen die ukrainische Staatsbürgerschaft erhielt, soll nicht für die Ukraine spielberechtigt gewesen sein. Die UEFA hat bereits Ermittlungen eingeleitet.



Der Generalsekretär des ukrainischen Fußballverbands, Yuri Zapisotsky, ist sich allerdings sicher, dass alles mit rechten Dingen zuging: "Wir standen im Verlauf der Einbürgerung von Junior Moraes in Kontakt mit Experten der FIFA und UEFA, die bestätigt haben, dass er für die Ukraine spielberechtigt ist."

Die Regel 7d der FIFA-Statuten besagt im Fall von Moraes, dass er nach seinem 18. Geburtstag mindestens fünf Jahre am Stück in der Ukraine hätte leben müssen, um für das Land spielberechtigt zu sein. Er soll - und das beanstanden Portugal und Luxemburg - aber nur vier Jahre und acht Monate am Stück dort gewesen sein.

FIFA-Regeln stehen über nationalem Gesetz



Zapisotsky betont, dass die Einbürgerung des Spielers gemäß des ukrainischen Gesetzes rechtmäßig abgelaufen sei und sich die FIFA nach den einzelnen nationalen Gesetzen richten würde.

Doch genau da liegt das Problem, wie es auch der bekannte russische Sportjurist Mikhail Prokopets gegenüber "tellerreport.com" beschreibt: "Nationale Gesetze können sich nicht über die Regeln eines internationalen Verbands hinwegsetzen. Ob Junior Moraes für die Ukraine spielberechtigt ist, unterliegt einzig und allein den Regeln der FIFA."