Die UEFA hat den Antrag der FLF im Fall Junior Moraes abgelehnt. Ein Sieg am Grünen Tisch gegen die Ukraine wird damit unwahrscheinlich.

Fall Moraes: UEFA lehnt Berufung ab

Der nationale Fußballverband hatte sich am Dienstag noch optimistisch im Fall Junior Moraes gezeigt. Doch am Mittwoch zerplatzten diese Hoffnungen: Der europäische Fußballverband UEFA hat den Antrag der FLF in zweiter Instanz abgelehnt.

Der gebürtige Brasilianer Junior Moraes war zum Einsatz gekommen, obwohl er nicht ununterbrochen während fünf Jahren in der Ukraine lebte. Dies ist laut FIFA-Reglement jedoch eine Voraussetzung, um für ein anderes Land spielen zu können. Am 25. März hatte Luxemburg in der EM-Qualifikation im Stade Josy Barthel mit 1:2 gegen die Ukraine verloren.



Die FLF teilt ebenfalls mit, dass sie bei der UEFA die Gründe dieser Entscheidung in Erkenntnis bringen will. Danach würde der Verwaltungsrat über weitere Schritte entscheiden.