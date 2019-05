Nachdem der Protest des nationalen Fußballverbandes gegen die Wertung der EM-Qualifikationspartie Luxemburg - Ukraine (1:2) abgewiesen wurde, geht die FLF jetzt in Berufung.

Fall Junior Moraes: FLF geht in Berufung

Yves BODRY Nachdem der Protest des nationalen Fußballverbandes gegen die Wertung der EM-Qualifikationspartie Luxemburg - Ukraine (1:2) abgewiesen wurde, geht die FLF jetzt in Berufung.

Nach der äußerst unglücklichen 1:2-Niederlage im EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine, hatte der Luxemburger Fußballverband (FLF) Protest bei der Uefa eingelegt. Hintergrund war der Einsatz des gebürtigen Brasilianers Junior Moraes auf Seiten der Ukrainer.

Fall Junior Moraes: UEFA gibt Ukraine Recht Im Fall um den ukrainischen Fußball-Nationalspielers Junior Moraes hat die UEFA ein Urteil gefällt. Der europäische Fußballverband sieht den Luxemburger Protest als unbegründet an.

Nach Auffassung der FLF war Moraes nämlich nicht für das Spiel im Großherzogtum spielberechtigt. Am 3. Mai gab der Europäische Fußballverband (Uefa) seine Entscheidung bekannt und wies den Einspruch der Luxemburger als unbegründet ab.



Um für die Nationalmannschaft auflaufen zu können, hätte der gebürtige Brasilianer laut FIFA-Reglement ohne Unterbrechung fünf Jahre in der Ukraine leben müssen.

Damit will man sich bei der FLF allerdings nicht zufrieden und geht ihrerseits in Berufung. Das teilte der Luxemburger Fußballverband am Mittwochnachmittag mit. Sollte auch die Berufung abgewiesen werden, bleibt dem Luxemburger Fußballverband in letzter Instanz noch der Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS).