Am Samstag beginnt die 106. Tour de France in Brüssel. Wer ist der Topfavorit, wie stehen die Chancen für die besten Franzosen? Ein Faktencheck der LW-Redakteure Daniel Wampach und Joe Geimer.

Am Samstag beginnt in Brüssel die 106. Tour de France - erstmals seit 2003 ohne Luxemburger. Trotzdem zieht das größte Rennen der Welt die Fans aus dem Großherzogtum und Millionen andere Anhänger in seinen Bann. Die LW-Radsportexperten Joe Geimer und Daniel Wampach mit dem Faktencheck zur Tour de France.

Die Tour de France 2019 könnte eine Angelegenheit für echte Bergfahrer werden, die im Zeitfahren nicht so gut sind - so zum Beispiel für Romain Bardet (F/Ag2r) und Nairo Quintana (COL/Movistar). Nur ein Einzelzeitfahren (13. Etappe) über rund 27 km steht an, hinzu kommt das zweite Teilstück am Sonntag in Brüssel, das ein Teamzeitfahren (28 km) darstellt. Bardet und Quintana standen beide schon mehrmals auf dem Podium der Tour de France, das Zeitfahren war immer der entscheidende Knackpunkt - so wie es oftmals auch bei Andy Schleck der Fall war ...