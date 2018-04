Böse Überraschung: Am Samstagmorgen mussten die Fahrerinnen des Teams Maaslandster feststellen, dass ihre Fahrräder verschwunden waren. Diebe hatten diese in der Nacht geklaut.

Fahrraddiebe sorgen für böse Überraschung

Joe GEIMER Böse Überraschung am Morgen: Am Samstag mussten die Fahrerinnen des Teams Maaslandster feststellen, dass ihre Fahrräder verschwunden waren. Diebe hatten diese in der Nacht aus dem Lieferwagen des Teams heraus geklaut.

Wütende und enttäuschte Gesichter beim Maaslandster International Women's Cycling Team: Die Mannschaft aus den Niederlanden ist aktuell in Luxemburg zu Gast, um am Festival Elsy Jacobs teilzunehmen. Doch als die Mitarbeiter am Samstagmorgen zum Lieferwagen des Teams gingen, um die Fahrräder und das Material ihrer sechs Starterinnen vorzubereiten, war die Verwunderung groß. Diebe hatten sich nämlich in der Nacht am weißen Van zu schaffen gemacht und sämtliche Fahrräder aus dem Lieferwagen heraus gestohlen! Die Mannschaft übernachtete im Centre de Jeunesse in Marienthal.



Die Truppe aus der Region Limburg kontaktierte die Luxemburger Polizei. Die Frage aber lautete: Wird man die erste Etappe des UCI-Rennens auf Luxemburger Boden in Angriff nehmen können? Ja, Maaslandster war dabei. Die Solidarität unter den teilnehmenden Mannschaften war groß: Movistar, Waowdeals, BePink und Trek Drops leihten den Niederländerinnen Material. Zwei Fahrräder bekamen die Fahrerinnen von Maaslandster außerdem von Anne-Sophie Harsch und José Been.



Die Luxemburger Nachwuchshoffnung Harsch fährt auch für Maaslandster, konzentriert sich aber derzeit noch voll auf ihren Schulabschluss, bevor sie in der zweiten Jahreshälfte das Trikot ihres Arbeitgebers überstreift. Been ist eine Niederländerin, die im Großherzogtum zu Gast ist, um das Rennen live zu kommentieren. Sie hatte ihr Fahrrad dabei und half gerne aus. Den Livestream des Festival Elsy Jacobs fiden Sie auch am Sonntag auf der Internetseite www.elsy-jacobs.lu .