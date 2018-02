(DW) - Die Cyclocross-WM in Valkenburg ist nicht so gut organisiert wie die Welttitelkämpfe 2017 in Beles. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Auch dem Radsport-Weltverband UCI ist ein krasser Fehler bei der Live-Übertragung des Juniorenrennens am Samstag unterlaufen.

Als nämlich das Klassement eingeblendet wurde, waren die Fahnen der einzelnen Nationen wild durcheinander gewürfelt. So tauchte neben dem Luxemburger Arthur Kluckers (18.) die belgische Fahne auf, Nicolas Kess (25.) wurde als US-Amerikaner dargestellt. Auch die weiteren Luxemburger Juniorenfahrer wurden anderen Nationen zugeordnet.

Beim ersten Rennen der WM klappte also noch nicht alles. Der Fehler wurde aber später behoben, bei den U23-Frauen wurden dann auch die richtigen Flaggen eingeblendet.