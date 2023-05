Fußball, Handball und Radsport: Auch an diesem Wochenende wird hierzulande so einiges geboten.

Sporttipps für das Wochenende

Fällt in der BGL Ligue bereits die Entscheidung um den Titel?

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. Im Fußball und Handball steht eine spannende Endphase der Saison bevor.

Hesperingen kann vorzeitig Fußballmeister werden

Sollte der FC Swift am Sonntag um 16 Uhr beim Gastspiel in Wiltz mehr Punkte einfahren als F91 beim Parallelspiel in Rosport, wäre dem Team von Trainer Pascal Carzaniga bereits zwei Spieltage vor Schluss der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Auch im Abstiegskampf stehen mit den Duellen Hostert – Fola und Käerjeng – Monnerich wichtige Partien in der BGL Ligue auf dem Programm.



Käerjeng und Esch duellieren sich um den Titel in der Handball-Meisterschaft

Spannend geht es auch am drittletzten Spieltag in der Axa League der Männer zu. Käerjeng, das am Samstag Berchem empfängt, führt die Titelgruppe mit einem Zähler vor dem HB Esch an, der seinerseits vor einer Pflichtaufgabe in Diekirch steht.

GP Bob Jungels in Schouweiler

Am Sonntag organisiert die UC Dippach den GP Bob Jungels. Das Rennen der Junioren über 118,4 km, das in der Kategorie 1.1 der UCI eingestuft ist, startet um 14 Uhr beim Home Norbert Arend in Schouweiler.

Am Sonntag werden wieder einige hoffnungsvolle Talente beim GP Bob Jungels am Start sein. Foto: Serge Waldbillig

