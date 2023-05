Der ehemalige Fußball-Weltmeister erwartet ein enges Derby im Champions-League-Halbfinale zwischen dem AC Mailand und Stadtrivale Inter.

Champions League

Fabio Cannavaro: „Inter sehe ich leicht favorisiert“

(dpa) - „Ich sehe beide Teams in etwa gleichauf, sie haben einen tollen Spirit“, sagte der Kapitän der italienischen Weltmeister-Mannschaft von 2006, Fabio Cannavaro, der „Süddeutschen Zeitung“. „Inter sehe ich allerdings leicht favorisiert, weil sie in Lautaro Martinez und Romelu Lukaku zwei Stürmer von internationalem Format haben, die sich perfekt ergänzen und enge Spiele jederzeit entscheiden können.“

Romelu Lukaku soll Inter ins Finale der Champions League schießen. Foto: AFP

Der frühere Abwehrspieler, der von 2002 bis 2004 selbst für Inter die Fußballschuhe schnürte, ergänzte: „Für Verteidiger gibt’s Schöneres, als dieses Duo ausschalten zu müssen.“ Der jetzt als Coach arbeitende Cannavaro lobte die beiden Trainer Stefano Pioli (Milan) und Simone Inzaghi (Inter): Sie „haben es trotz einiger Rückschläge immer wieder geschafft, erfolgreiche Teams zu bauen“. Für beide gelte: „Das Ergebnis hat für sie zwar immer Vorrang – aber im Idealfall soll es mit einem offensiven Fußball erzielt werden.“

Ein Oldie soll es für Milan richten

Der AC Mailand setzt im Halbfinal-Hinspiel der Champions League hingegen auf Routinier Olivier Giroud - vor allem, falls dessen Sturmpartner Rafael Leao ausfallen sollte. Der 36 Jahre alte Franzose gewann die Fußball-Königsklasse 2021 mit dem FC Chelsea und soll die junge Milan-Truppe in der wichtigsten Partie des Jahres anführen.

Ich bin fast 37, aber immer noch hungrig wie ein kleiner Junge. Olivier Giroud

„Ich bin motivierter denn je“, sagte Giroud vor dem Match an diesem Mittwoch (21 Uhr). Er steht vor einer seiner wohl letzten Chancen, den begehrten Henkelpott nochmal zu gewinnen. „Ich bin fast 37, aber immer noch hungrig wie ein kleiner Junge.“

Milans Olivier Giroud ist trotz seiner 36 Jahre immer noch hungrig nach Titeln. Foto: dpa

Giroud und Leao hatten großen Anteil am Meistertitel 2022 in der Serie A und nun am Einzug in die Champions-League-Vorschlussrunde. Der portugiesische Flügelflitzer droht wegen Adduktorenproblemen aber auszufallen. Trainer Pioli sagte, dass ein finaler Test am Mittwoch zeigen werde, ob Leao spielen könne. Ganz oder gar nicht, sei dabei die Devise - der Coach will seinen Angreifer nur dann in den Kader stellen, wenn dieser auch von Anfang an spielen könne. „Er hat einzigartige Eigenschaften“, lobte Pioli.

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag statt. Der Gewinner trifft im Finale entweder auf Titelverteidiger Real Madrid oder Manchester City.

