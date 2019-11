Das erst 18 Jahre alte Schwimmtalent Remi Fabiani hat bei den Wintermeisterschaften in Oberkorn über 200 m Rücken Raphaël Stacchiotti besiegt.

Fabiani schwimmt Landesrekord

Jan MORAWSKI

Remi Fabiani hat bei den Wintermeisterschaften der Schwimmer für einen Paukenschlag gesorgt. Der 18-Jährige stellte am Sonntag auf der 25-m-Bahn in der Halle Aquasud in Oberkorn einen neuen Landesrekord über 200 m Rücken auf.

Im letzten Lauf des Direktfinales besiegte der Athlet des SC Differdingen sogar Olympiateilnehmer Raphaël Stacchiotti. In 1'56''29 überbot Fabiani die vorherige Bestmarke seines 27 Jahre alten Kontrahenten um 51 Hundertstelsekunden. Mit seiner Zeit hätte sich Fabiani auch für die Kurzbahn-EM in Glasgow (4. bis 8. Dezember) qualifiziert, doch er schwamm die Junioren-Norm bereits am Samstag im Vorlauf über 50 m Freistil (22''26).