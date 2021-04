Radfahrerin Claire Faber war am Mittwoch in einen Verkehrsunfall verwickelt und hat sich schwer verletzt.

Faber erleidet bei Unfall mehrere Knochenbrüche

Am Mittwoch ist es um 13.15 Uhr in Esch/Alzette zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dem ein Auto und eine Radfahrerin verwickelt waren.

Wenige Stunden später zirkulierten erste Gerüchte, dass es sich dabei um Claire Faber handeln würde. Mittlerweile ist klar: Die 22-Jährige, die am vergangenen Sonntag noch mit einem Ausreißversuch bei Liège-Bastogne-Liège auf sich aufmerksam machte, ist in der Tat bei einer Trainingsfahrt verunglückt.

Laut LW-Informationen hat sich die Luxemburgerin vor allem Verletzungen am Kopf zugezogen und einen Kieferbruch erlitten. Auch das Schlüsselbein ist gebrochen, genau wie einige Rippen.

Tjarco Cuppens, ihr Sportlicher Leiter beim Team Andy Schleck-CPNVST-Immo Losch, bestätigte dem „Tageblatt“, dass Faber umgehend im Krankenhaus operiert wurde und am Abend ansprechbar gewesen sei.

Der Unfall ereignete sich in der Abfahrt vom Kayler Poteau Richtung Esch/Alzette in Höhe der Rue des Noyers. Faber hatte ihre Trainingsfahrt gerade erst begonnen und zu dem Zeitpunkt 15 Kilometer in den Beinen.

Am Ceratizit Festival Elsy Jacobs kann Faber natürlich nicht teilnehmen.

