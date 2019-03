Am 17. Spieltag in der BGL Ligue kommt es zum Spitzenspiel zwischen Fußball-Rekordmeister Jeunesse und Titelverteidiger F91. Die Düdelinger wollen Platz eins verteidigen.

Sport 4 Min.

F91 zu Gast beim Rekordmeister

Joe TURMES Am 17. Spieltag in der BGL Ligue kommt es zum Spitzenspiel zwischen Fußball-Rekordmeister Jeunesse und Titelverteidiger F91. Die Düdelinger wollen Platz eins verteidigen.

Wegen des EM-Qualifikationsspiels der Nationalmannschaft am kommenden Freitag gegen Litauen werden sechs Begegnungen des 17. Spieltags bereits heute ausgetragen. Tabellenführer und Titelverteidiger F91 muss bei Rekordmeister Jeunesse antreten.

Jeunesse – F91

F91 ist nach dem Patzer von Fola gegen Strassen an die Spitze der BGL Ligue zurückgekehrt. Im Duell mit Jeunesse soll die Tabellenführung nun verteidigt werden. F91-Coach Dino Toppmöller wird es in die Karten spielen, dass er auf keinen Leistungsträger verzichten muss. Für Düdelingen spricht auch, dass das Team in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen ist. Nun geht es allerdings gegen Jeunesse, welche die zwei vergangenen Vergleiche mit dem Dauerrivalen für sich entscheiden konnte. "Düdelingen wird auf Revanche aus sein", ist sich Jeunesse-Coach Marc Thomé sicher. "Wir haben an sich gegen F91 nichts zu verlieren, andererseits sind wir aber auch auf Punkte angewiesen." Der Rekordmeister ist seit sechs Pflichtspielen sieglos. Thomé hat eine klare Vorstellung davon, wie die Begegnung verlaufen wird. "F91 wird das Spiel machen und wir werden auf Konter lauern."

Titus Petingen – Fola

Fola-Trainer Jeff Strasser hätte lieber samstags gespielt. Foto: Ben Majerus

Fola will nach dem 1:1-Unentschieden gegen Strassen zurück in die Erfolgsspur. "Es ist natürlich gut, dass wir wenige Tage nach diesem Unentschieden wieder eine Reaktion zeigen können, auch wenn ich lieber erst samstags anstatt freitags gespielt hätte. Die erste Halbzeit gegen Strassen war unter unseren Erwartungen", betont Trainer Jeff Strasser. Nun muss der älteste Verein Fußballverein Luxemburgs gegen Titus Petingen auf der Hut sein. Der Fusionsclub weist unter Neu-Trainer Carlos Fangueiro eine makellose Bilanz auf und hat in der Rückrunde aus drei Spielen neun Punkte geholt.

Niederkorn – RM Hamm Benfica

Niederkorn tut sich zwar weiterhin schwer, darf sich aber als Tabellenvierter und mit nur drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer F91 berechtigte Hoffnungen machen, nächste Saison auf europäischer Bühne vertreten zu sein. Vor dem Heimspiel gegen RM Hamm Benfica spekuliert Trainer Cyril Serredszum auf Platz zwei. "Demnach wie Jeunesse und Fola spielen, könnten wir auf den zweiten Rang springen. Dies wäre sehr gut für uns." RM Hamm Benfica will nach dem Befreiungsschlag mit dem 2:0-Sieg gegen den Racing nachlegen.

Racing – Differdingen

"Differdingen kann Ausfälle nicht kompensieren" Im Videokommentar gehen die beiden LW-Redakteure Bob Hemmen und Joe Turmes auf die Krise in Differdingen ein. Turmes ist der Auffassung, dass es dem Differdinger Aufgebot an Breite fehlt.

Die vergangenen Tagen waren turbulent bei Differdingen. Nach der 1:5-Niederlage gegen Titus Petingen gab es viel Diskussionsbedarf. "Ich bin froh, dass der Vorstand hinter mir steht. Ich bin auch keiner, der schnell aufgibt", betont Trainer Arno Bonvini. "Ich befinde mich zum ersten Mal in meiner Trainerkarriere in solch einer Situation. Für mich ist es normal, dass man sich dann selbst infrage stellt. " Differdingen ist seit sechs Pflichtspielen sieglos.

Beim Racing soll nun wieder ein Erfolgserlebnis her. Der Gegner liegt Differdingen eigentlich. In der Hinrunde und im Pokal wurden die Hauptstädter besiegt. Bonvini kann bis auf den verletzten Couto Pinto aus dem Vollen schöpfen. Der gegnerische Trainer Frank Defays hofft, dass sein Team endlich einmal sein Potenzial ausschöpft. "Meine Spieler sollen befreit aufspielen und sich nicht zu viele Gedanken machen."

Strassen – Mondorf

In bestechender Form befindet sich Strassen. Die Mannschaft von Trainer Manuel Correia ist seit sechs Spielen ungeschlagen (fünf Siege, ein Unentschieden). "Die Gegner sind sich dessen natürlich auch bewusst und versuchen alles, um uns auszubremsen", betont Trainer Manuel Correia. Am Freitag geht es gegen Mondorf. Im Hinspiel hatten sich beide Teams nach einer ansehnlichen Begegnung mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. "Dies war in emotionaler Hinsicht ein besonderes Spiel", so Correia. "Ich gehe davon aus, dass auch im Rückspiel beide Teams attraktiven Fußball bieten wollen. Darauf legen der gegnerische Trainer Paulo Gomes und ich Wert."

Mondorf trifft nach den Titelkandidaten Fola, Jeunesse und F91 nun auf einen Gegner aus dem Mittelfeld der Tabelle. Mit einem Sieg könnte man einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Wenn wir verlieren, wird es im weiteren Saisonverlauf sehr schwierig für uns.

Rümelingen – Hostert

Rümelingen und Hostert stehen mit dem Rücken zur Wand. Im direkten Duell ist ein Sieg für beide Teams eigentlich Pflicht. "Wir müssen darauf achten, dass wir gut in die Begegnung kommen. Oft sind wir in der Anfangsphase der Spiele zu verkrampft. Es ist keine Frage der Konzentration", betont der Rümelinger Coach Sven Loscheider. "Gegen Hostert wartet nun ein Endspiel. Wenn wir verlieren, wird es im weiteren Saisonverlauf sehr schwierig für uns."

Der Gegner aus Hostert hat in der Rückrunde noch nicht gepunktet. Trainer Henri Bossi hofft, dass der Knoten im Angriff endlich platzt. Sein Team konnte erst 14 Tore in 16 Begegnungen erzielen.

Etzella – Rosport

Am Sonntag findet noch eine Begegnung statt. Etzella empfängt Rosport. Der Aufsteiger aus Ettelbrück überzeugt in dieser Saison und hat in der Rückrunde noch nicht verloren. Doch auch die Gäste sind gut drauf. Im Angriff läuft es wie am Schnürchen. Lediglich die Defensive bereitet etwas Sorgen. "Wir arbeiten seit Saisonbeginn an einem guten Gleichgewicht auf dem Platz. Gegen Rümelingen haben wir uns nach der 3:0-Führung etwas zurückgelehnt (Rümelingen kam noch einmal auf 2:3 heran, ehe sich Rosport mit 4:2 durchsetzte, Anmerkung der Redaktion). Es gilt, nun über die gesamte Spielzeit konzentriert zu agieren", betont Trainer Pedro Resende.

Pedro Resende und Rosport haben einen Lauf. Foto: Ben Majerus

Programm

Am Freitag:

19.30: Jeunesse – F91

20.00: Racing – Differdingen (Stade Achille Hammerel)

20.00: Titus Petingen – Fola

20.00: Strassen – Mondorf

20.00: Rümelingen – Hostert

20.00: Niederkorn – RM Hamm Benfica

Am Sonntag:

16.00: Etzella – Rosport