F91 zittert sich ins Halbfinale

Joe GEIMER Vier Mannschaften können noch vom Gewinn des Pokals träumen. Der Tabellenführer der BGL Ligue ist noch dabei.

Das Spitzenspiel im Pokal-Viertelfinale zwischen Niederkorn und F91 war geichzeitig auch das spannendste Duell. Am Mittwochabend fiel die Entscheidung zwischen den beiden Mannschaften erst in der Verlängerung, nachdem in den ersten 90 Minuten keine Treffer gefallen waren.

Schlussendlich war es Adel Bettaieb, der die Gäste in der 90. + 5.' erlöste. Der Treffer war die Vorentscheidung, auch weil F91 zu dem Zeitpunkt nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lamine Ba bereits in Überzahl spielte. Nelito da Cruz sorgte Sekunden vor dem Abpfiff für den 2:0-Endstand. Insgesamt geht der Erfolg des Favoriten in Ordnung, da sich die Mannschaft des zurückgekehrten Torwarts Jonathan Joubert deutlich mehr Torchancen erspielte.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

In Petingen glaubten wohl auch schon viele Zuschauer, dass die Begegnung gegen Etzella in die Verlängerung gehen würde. Doch das war die Rechnung ohne Niklas Jeck gemacht, der in der 90. + 2.' nach einer Flanke goldrichtig stand und Titus Petingen in Führung brachte. Die Ettelbrücker versuchten noch einmal alles und wurden in der 90. + 5.' überrumpelt als Ruben Goncalves zum 2:0 traf.

Die beiden letzten Teams aus der Ehrenpromotion sind unterdessen wenig überaschend gescheitert: Käerjéng unterlag vor eigenem Publikum mit 0:4 gegen Fola, wobei Mura mit zwei Eigentoren zum Pechvogel des Tages avancierte und Schifflingen verlor mit 0:3 gegen Racing. Der Hauptstadtverein brauchte allerdings bis in die zweite Halbzeit, um in Führung zu gehen. Dann war die Gegenwehr des Außenseiters gebrochen.

Aufgabe erledigt: Fola hat sich nicht von Käerjéng überraschen lassen. Foto: Christian Kemp





