F91 winkt Duell mit Roter Stern Belgrad

Bob HEMMEN In der Champions-League-Qualifikation müssten die Düdelinger in der dritten Runde nach Serbien.

F91 könnte in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League auf einen interessanten Gegner treffen. Sollten sich die Düdelinger gegen den armenischen Meister Pyunik behaupten, würde es für das Team von Trainer Carlos Fangueiro zum Duell mit Roter Stern Belgrad kommen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein luxemburgischer Verein mit dem serbischen Traditionsclub messen würde. 1957 hatte Stade Düdelingen gegen Roter Stern Belgrad mit 0:5 und 1:9 verloren.

Dudelange renaît à l'ambition Le F91 a taillé un costume sur mesure au KF Tirana ce mardi soir pour s'ouvrir les portes du deuxième tour de la C1.

Wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab, würde F91 am 2. oder 3. August zunächst in Serbiens Hauptstadt im legendären Stadion Rajko Mitic antreten. Das Rückspiel findet am 9. August statt.

Der amtierende BGL-Ligue-Meister trifft am Dienstag (18 Uhr) in Yerevan auf den FC Pyunik, das zweite Duell ist am 26. Juli (19.30 Uhr) in Düdelingen.

