F91 kennt seine möglichen Gegner in der dritten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League: Celtic Glasgow aus Schottland oder Nomme Kalju aus Estland.

F91 winkt Duell mit Celtic Glasgow

Joe TURMES

F91 Düdelingen würde in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League auf den Verlierer des Duells in der Champions-League-Qualifikation zwischen dem schottischen Meister Celtic Glasgow und dem estnischen Champion Nomme Kalju treffen.

Düdelingen muss zunächst in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League den nordmazedonischen Meister Shkendija ausschalten, um sich für ein Duell mit Celtic oder Kalju zu qualifizieren. Das Hinspiel in Skopje findet am Dienstag statt.



Niederkorn winkt in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League - falls man in der zweiten gegen die Glasgow Rangers weiterkommt - ein Duell mit dem dänischen Vertreter Midtjylland.

Rekordmeister Jeunesse müsste sich in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League mit dem Gewinner des Duells zwischen Ventspils aus Lettland und Gzira United aus Malta messen. Vor sechs Jahren schied Jeunesse in der Europa-League-Qualifikation gegen Ventspils (0:1, 1:4) aus.

Die dritte Qualifikationsrunde der Europa League wird am 8. und 15. August ausgetragen.