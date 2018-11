F91 will Milan ärgern

F91 trifft am Donnerstandabend in der Gruppenphase der Europa League zum zweiten Mal auf den AC Mailand. Nach der 0:1-Hinspielniederlage wollen die Düdelinger dem italienischen Spitzenclub erneut alles abverlangen.

In der Gruppenphase der Europa League hat F91 noch zwei Partien zu absolvieren. Nach bis dato vier Niederlagen belegen die Düdelinger in der Gruppe F ohne Punkt den letzten Rang.



Trotz der bislang schwierigen Aufgaben und der 1:5-Niederlage gegen Olympiakos hat das Team von Trainer Dino Toppmöller die Lust am europäischen Wettbewerb längst noch nicht verloren. Am Donnerstag bestreiten Schnell und Co. das letzte Auswärtsspiel. Im San Siro in Mailand wird die Partie um 18.55 Uhr angepfiffen.

Das erste Duell hatten die Düdelinger im Stade Josy Barthel vor zwei Monaten nur knapp mit 0:1 verloren ...