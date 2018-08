F91 Düdelingen hat das Hinspiel bei Legia Warschau sensationell mit 2:1 gewonnen. Der Luxemburger Meister agierte während mehr als einer Halbzeit in Überzahl.

F91 wächst über sich hinaus

Joe TURMES F91 Düdelingen hat das Hinspiel bei Legia Warschau sensationell mit 2:1 gewonnen. Der Luxemburger Meister agierte während mehr als einer Halbzeit in Überzahl.

Düdelingen hat die Sensation geschafft und sich im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Europa League mit 2:1 bei Legia Warschau um Nationalspieler Philipps durchgesetzt. Couturier brachte F91 in der 24.' in Führung nach starker Vorarbeit in Führung. Carlitos gelang nach einem kapitalen Fehlpass von Kruska der schnelle Ausgleich (27.').



In der 44.' stoppte Astiz als letzter Mann F91-Stürmer Stumpf. Der Legia-Verteidiger sah die Rote Karte.

Turpel sicher vom Punkt



F91 konnte somit die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl spielen. In der 62.' wurde Stolz im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Den Elfmeter verwandelte der eingewechselte Turpel sicher zum 2:1. In der 75.' setzte der Nationalstürmer seinen Lupfer zu hoch an und verpasste es, seinem Team eine noch bessere Ausgangsposition für Rückspiel zu verpassen. Es blieb beim 2:1-Erfolg der Gäste. Die Spieler des polnischen Meisters wurden mit einem Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet.



Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag von 20 Uhr an im Stade Josy Barthel statt.