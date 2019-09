Meister Düdelingen kassiert in der BGL Ligue mit dem 0:2 in Petingen seine vierte Niederlage.

F91 verliert erneut

David THINNES Meister Düdelingen kassiert in der BGL Ligue mit dem 0:2 in Petingen seine vierte Niederlage.

Auch wenn es in der Europa League am ersten Spieltag nach Wunsch verlief, ist Düdelingen in der BGL Ligue weiterhin auf der Suche nach Siegen: Am Mittwochabend verlor der Meister bei einer Nachholbegegnung des zweiten Spieltages mit 0:2 in Petingen.

Es war das fünfte sieglose Spiel in Serie und die insgesamt vierte Niederlage. Mit vier Punkten liegt der F91 auf Rang zwölf und hat weiterhin zwölf Punkte Rückstand auf Leader Niederkorn.

Petingen, das durch ein Tor von Mokrani in der 21.' in Führung ging, klettert vom vierten auf den dritten Rang. Fatou setzte in der Nachspielzeit auf 2:0.