F91 und Niederkorn im Gleichschritt

In der BGL Ligue ist der Titelkampf noch nicht entschieden. F91 und Niederkorn siegten souverän gegen US Esch beziehungsweise Rosport.

(jot) - In der BGL Ligue ist noch keine Entscheidung im Titelkampf gefallen. F91 setzte sich zwar erwartungsmäßig mit 4:0 gegen US Esch durch, doch Verfolger Niederkorn gab sich auch keine Blöße. Das Team von Trainer Paolo Amodio behielt in Rosport mit 5:2 die Oberhand und ließ sich auch von einem 0:1-Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Karapetian erzielte bei seiner Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte drei Treffer.

Torschützenkönig dürfte er allerdings nicht mehr werden. Auch F91-Torjäger Turpel stellte seine Treffsicherheit mit zwei weiteren Toren nämlich unter Beweis und hat in dieser Saison bereits 27 Tore erzielt. Karapetian kommt nun auf 23 Treffer.

Fola bleibt nach einem 5:2-Erfolgbei RM Hamm Benfica auf Europapokalkurs. Die Mannschaft von Trainer Thomas Klasen liegt weiter drei Punkte vor Rekordmeister Jeunesse, der Strassen mit 4:0 in die Knie zwang.



Rodange als Gewinner



Rodange ist der Gewinner im Kampf um den Klassenerhalt. Das Team von Trainer Domenico Micarelli sicherte sich durch zwei Treffer in der Nachspielzeit von Alverdi und Albert Ramdedovic noch einen Punktgewinn beim 2:2 gegen den Racing. Rodange liegt nun wieder auf dem Relegationsplatz, Rosport auf einem direkten Abstiegsrang.



In einer torreichen Begegnung setzte sich Mondorf mit 4:3 gegen Titus Petingen durch.



Bereits am Freitag war Differdingen nicht über ein 2:2 gegen Hostert hinausgekommen.



Rümelingen steigt auf



In der Ehrenpromotion stehen die beiden Aufsteiger fest: Nach Etzella hat auch Rümelingen den Aufstieg geschafft. Die Mannschaft von Trainer Sven Loscheider siegte mit 3:0 gegen Mertert-Wasserbillig.