Düdelingens Fußballer sind nur noch zwei Spiele von der Gruppenphase der Europa League entfernt. Der nächste Gegner kommt aus Armenien.

F91 trifft in den Play-offs auf Ararat

F91 Düdelingen spielt gegen den FC Ararat um den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League. Die Armenier setzten sich am Mittwoch nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel mit 2:0 bei Sarbutalo (GEO) durch. F91 hatte bereits am Dienstag mit zwei Siegen (3:1, 1:0) gegen Nomme Kalju (EST) die Play-offs erreicht.

Die letzten Spiele vor der Hauptrunde sind für 22. und 29. August (jeweils Donnerstag) angesetzt. F91 tritt zuerst auswärts an. Würde das Team von Trainer Emilio Ferrera auch diese Hürde überstehen, wäre es die Wiederholung einer Sensation. Bereits in der vergangenen Saison schaffte es der Luxemburger Meister in die Gruppenphase und durfte sich dort mit Olympiakos Piräus, Betis Sevilla und dem AC Mailand messen.