F91 trifft auf Videoton

Bob HEMMEN Am Dienstag fand in Nyon die Auslosung der Champions-League-Qualifikation statt. F91 trifft in der ersten Runde auf den FC Videoton.

In der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation muss F91 gegen den amtierenden ungarischen Meister FC Videoton antreten. Die Duelle werden noch genau terminiert, das Hinspiel findet am 10. oder 11. Juli in Düdelingen statt, während das Rückspiel am 17. oder 18. Juli ausgetragen wird.

Im schweizerischen Nyon wurde auch der mögliche Zweitrundengegner ausgelost. Wenn sich die Düdelinger gegen den FC Videoton durchsetzen, treffen Stolz und Co. auf den Sieger des Duells zwischen Ludogorets Razgrad (BUL) und Crusaders FC (NIR).



Vor vier Jahren scheiterte F91 in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League am bulgarischen Vertreter.



Zweite Chance



Später wird auch noch der potenzielle Kontrahent in der Qualifikation der Europa League ermittelt.



Sollte F91 in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League scheitern, hat das Team von Trainer Dino Toppmöller aufgrund der Neuerung des Systems erstmals die Chance, in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation anzutreten. Dort könnten sich die Düdelinger über den Meisterweg für den Wettbewerb qualifizieren.