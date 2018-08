Karten für das Rückspiel zwischen F91 und Legia Warschau werden aus Sicherheitsgründen nur im Vorverkauf erhältlich sein.

F91-Tickets gibt es nur im Vorverkauf

Joe TURMES

Wegen sehr strenger Sicherheitsmaßnahmen werden am kommenden Donnerstag keine Tickets für das Duell zwischen F91 und Legia Warschau an der Abendkasse erhältlich sein. Das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League wird um 20 Uhr im Stade Josy Barthel angepfiffen.



Ein Vorverkauf wird im F91-Büro an der Place de l'Hôtel de Ville in Düdelingen am Samstag und am Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr stattfinden. Zudem werden am Montag Tickets in der Halbzeitpause des Heimspiels gegen Differdingen verkauft. Dieses Spiel wird von 19.30 Uhr an ausgetragen.



Karten können mit einer E-Mail an birtzm@pt.lu reserviert werden.