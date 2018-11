Joe Frising wird am Sonntag in der BGL Ligue nicht im Düdelinger Tor stehen. Aus disziplinarischen Gründen reist der Keeper auch nächste Woche nicht mit nach Athen zum Europa-League-Spiel.

F91 suspendiert Frising

Bob HEMMEN Joe Frising wird am Sonntag in der BGL Ligue nicht im Düdelinger Tor stehen. Aus disziplinarischen Gründen reist der Keeper auch nächste Woche nicht mit nach Athen zum Europa-League-Spiel.

Joe Frising wurde von F91 vorübergehend suspendiert. Wie RTL berichtet, steht der 24-Jährige bis auf Weiteres nicht mehr im Düdelinger Kader. Frising hatte nach Jonathan Jouberts Verletzung alle Spiele in der BGL Ligue bestritten und stand zudem auch bereits zwei Mal in der Gruppenphase der Europa League im F91-Kasten.



Wie das LW erfuhr, sollen Verspätungen ein Hauptgrund dafür gewesen sein, dass sich Dino Toppmöller und das Trainerteam dazu entschlossen haben, Frising zu suspendieren. Am Sonntag in Rümelingen (16 Uhr), am Donnerstag auswärts bei Olympiakos Piräus (21 Uhr) sowie am 11. November zu Hause gegen Etzella (16 Uhr) wird er laut LW-Informationen nicht im Kader stehen.

Esposito in der BGL Ligue, Bonnefoi in Griechenland



Während er in Rümelingen und gegen Etzella wohl vom düdelinger Eigengewächs Enzo Esposito ersetzt wird, soll Landry Bonnefoi, der in der BGL Ligue nicht spielberechtigt ist, wieder in der Europa League zum Einsatz kommen.

Wie es nach der nächsten Woche für Frising weitergeht, steht noch nicht fest.